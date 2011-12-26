Hackerlar önce saldırdı, sonra bağış yaptı



T24 - Güvenlik araştırma şirketi Stratfor'a saldıran Anonymous, Microsoft, Apple gibi onlarca devin bulunduğu müşteri grubunun kredi kartı bilgilerini ele geçirmekle kalmayıp, edindiği 1 milyon doları yardım derneklerine bağışladı.

Dünyaca ünlü siber aktivist grup Anonymous, söz verdiği Noel saldırılarını gerçekleştirmeye başladı. Grubun ilk hedefi, güvenlik konuları üzerine araştırma yapan Stratfor firması oldu. Associated Press’in haberine göre, saldırı sonucu firma müşterilerinin kredi kartı ve e-posta gibi hassas bilgilerini ele geçiren Anonymous, kredi kartlarından edindiği 1 milyon doları yardım derneklerine bağışladı.

Radikal'in www.bilgicagi.com'a dayandırıdğı habere göre, Amerikan Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin, Bank of America gibi saygın kurum ve kuruluşlara hizmet eden Stratfor ise saldırı sonucu müşteri bilgilerinin çalındığını itiraf etti. Kredi kartlarından gelecek milyonlarca doları Noel bağışı için kullanan Anonymous, gönderilen bağışların makbuzlarını da Twitter’dan paylaştı.

Gruba bağlı olduğu bilinen Twitter hesabı @YourAnonNews’den dün yapılan açıklamada, grubun güvenlik konularını araştıran Stratfor tarafından şifrelenmediği için böyle bir saldırıda bulunduğu belirtildi. Anonymous’un bilgilerini çaldığı Stratfor müşterileri arasında ABD ordusu, Amerikan Hava Kuvvetleri, Miami Polis Departmanı gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra bankalar, Apple, Microsoft gibi dev teknoloji şirketlerinin olduğu tahmin ediliyor. Grup ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada sıradaki hedefinin Justin Bieber, Lady Gaga, Kim Kardashian ve Taylor Swift gibi ünlüler olduğunu açıkladı.

