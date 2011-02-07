Hacker'lar Nasdaq’a da saldırdı!

T24 - ABD teknoloji endeksi Nasdaq'ın faaliyetlerini düzenleyen şirketin, sunucu bilgisayarlarda 'şüpheli dosyalar' bulunduğunu açıklaması ve olası bir bilgisayar korsanı uyarısı yapması, piyasalarda giderek yaygınlaşan elektronik işlemlerle ilgili endişeleri artırdı.



Veri akışını düzenleyen şirketten hafta sonu yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının internet tabanlı bir uygulamalarına sızmış olabileceğini belirtti.Hürriyet gazetesinde yer aln haber şöyle:



Yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının kullanıcı bilgilerine erişip erişmediği ya da ana şirket Nasdaq OMX Group'un işlem platformlarına sızıp sızmadığıyla ilgili elde geçerli bir kanıt bulunmadığına da işaret edildi.



Olayla ilgili soruşturmaya ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) ve sermaye piyasası düzenleme kurumu da katılırken, şüpheli dosyaların ne zaman bulunduğuyla ilgili açıklama yapılmadı.





SORU İŞARETLERİ ARTIYOR



Nasdaq sistemine yapılan bu saldırı, piyasalarda giderek yaygınlaşan yüksek hızdaki elektronik işlemlerin istikrar ve güvenliğine yönelik endişelerin arttığı bir dönemde geldi. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki borsaların çoğunda işlemlerin çoğu hali hazırda hızlı elektronik sistemler aracılığıyla gerçekleşiyor.



ABD'de geçen Mayıs ayında yaşanan ve piyasaların 20 dakikada ters yüz olmasına neden olan yanlış işlem sonrası, yatırımcılar elektronik sistemleri daha fazla sorgular hale geldi. Yatırımcı tarafından gelen talep, ABD'nin sermaye piyasasını düzenleme organı SEC'in üzerindeki bu tip işlemleri daha yakından izleme baskısını da artırdı.



Borsaların işlem platformlarının bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğraması çok sık rastlanılan bir durum değil ancak bu olasılığın varlığı ve piyasa üzerinde yaratacağı olumsuz etki korkuları tetikliyor.



Nasdaq OMX Finans Direktörü Adena Friedman ve yatırımcı ilişkilerinden sorumlu müdür yardımcısı olan Vince Palmiere gelişmeyle ilgili yaptığı ortak açıklamada, "Küresel çapta artan siber saldırı tehlikesine karşı yanıt vermek ve sistemlerimizi daha güvenli hale getirmek amacıyla güvenlik kontrollerimizi gözden geçirme ve güçlendirme adımlarını atmaya devam ediyoruz" dedi.



Açıklamada, kurumlara ve siyasi yönetime karşı girişilen siber saldırıların sürekli görüldüğünü de ekledi.



Nasdaq OMX'ten bilgilendirme amaçlı gönderilen bir e-postada ise saldırının nereden geldiğini bulmanın neredeyse imkansız olduğu ancak yetkili birimlerin suçluların iz sürmeye devam ettiği bilgisi paylaşıldı.







