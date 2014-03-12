Hackerlar Mustafa Varank'ın Twitter hesabını ele geçirdi

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın danışmanı, internette yayınlanan kasetlerde de ismi geçtiği iddia edilen Mustafa Varank'ın twitter hasabı 'hack'lendi.

Varank'ın 50 binin üzerinde kullanıcısı olan hesabına giren 'hacker'lar #BerkinElvanÖlümsüzdür mesajı yazdı.

Mustafa Varank'ın AKP'nin seçim çalışmalarından bilgi verip fotoğraflar paylaştığı hesapta, üzerinde Başbakan Erdoğan'ın 'polise emri ben verdim' ifadesi yazan bir fotoğraf paylaşıldı. Ayrıca hacker'lar hesabın geri plan fotoğrafını da kendi twitter hesaplarını tanıtan fotoğraf ile değiştirdi.