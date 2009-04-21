Hacker'lar F35 projesinin bilgilerini çaldı

Türkiye’nin de ortak olduğu, 300 milyar dolarlık en pahalı silah programı F-35 Projesi’nin bilgilerinin bilgisayar casusları tarafından çalındığı ortaya çıktı.



ABD'nin en saygın gazetelerinden The Wall Street Journal'da yer alan yazıda "Konuya yakın kaynaklara göre sızmalardan en az biri Türkiye’de meydana geldi gibi görülüyor” denildi.



ABD'de yayımlanan, finans çevrelerinin yakından takip ettiği Wall Street Journal gazetesi, “Bilgisayar casusları”nın ABD’nin şimdiye kadar üstlendiği ve Türkiye’nin de ortak olduğu, en pahalı silah programı olan Müşterek F-35 Saldırı Uçağı Projesi’ne girdiğini bildirdi.



Gazete, “Konuya yakın kaynaklara göre, sızmalardan en az biri Türkiye’de ve ABD’nin müttefiki olan diğer bir ülkede meydana geldi gibi görülüyor” diye yazdı.



Haberde, “Bilgisayar casusları, Savunma Bakanlığı’nın şimdiye kadar üstlendiği en pahalı silah projesi olan Pentagon’un 300 milyar dolarlık Müşterek Saldırı Uçağı Projesi’ne girdi” denildi.



Yetkililerin, programa sızanların dizayn ve elektronik sistemlerine ilişkin verileri kopya ettiğini, böylece uçağa karşı savunmanın kolaylaştırılabileceğini söylediklerini kaydeden gazete, “Eski ABD yetkilileri, saldırıların Çin’den kaynaklandığı gibi göründüğünü söylediler. Ancak, bunların tam nereden kaynaklandığını belirlemek çok zor olabilir çünkü online'da kimlikleri gizlemek kolay” diye yazdı.



F-35 projesinin, Pentagon’un şimdiye kadar uyguladığı en pahalı ve teknik olarak en zorlu silah projesi olduğunu belirten gazete, projeye yakın altı görevdeki ve eski yetkilinin programa defalarca girildiğini doğruladığını, ABD Hava Kuvvetlerinin de bir soruşturma başlattığını kaydetti. Gazete şunları yazdı:



“Yabancı müttefikler, uçağın geliştirilmesine katkıda bulunuyor bu da casusların online’da saldırılar için başka yollar açıyor. Konuya yakın kişilere göre, sızmalardan en az biri Türkiye’de ve ABD’nin müttefiki olan diğer bir ülkede meydana geldi gibi görünüyor.”



F-35 uçaklarının test uçuşlarının başladığını ve proje için her yıl Pentagon’un bütçesinde kaynakl tahsis edildiğine işaret edildiği haberde “Konu ile ilgili bilgilendirilen kişilere göre, programa girenlerin, ileri teknoloji saldırı uçağının yapımına katkıda bulunan iki veya üç müteahhidin ağlarındaki kırılganlıklarından yararlanılarak girdiler” denildi.



Pentagon'un kısa süre önce yayımladığı raporda, ABD ve başka ülkelerin hükümetine ait bilgisayarlara düzenlenen birçok "saldırının" Çin'deki internet korsanları tarafından yapıldığının sanıldığı belirtilmişti.