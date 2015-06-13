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Dünya
Deutsche Welle

'Hackerlar CIA bilgilerini çalmış olabilir'

Washington Post gazetesi, Amerikan hükümeti personelinin verilerinin Çin bağlantılı hackerların eline geçmiş olabileceğini ileri sürdü.

13 Haziran 2015 18:03


Gazetenin haberine göre ABD Personel İdare Dairesi'nin (OPM) “çok hassas verileri” içeren veri bankalarına yönelik iki saldırı düzenlendi. Çalınan veriler arasında Amerikan istihbaratı CIA ajanlarının verilerinin de yer almış olabileceği belirtiliyor.

Veri bankalarında hükümet çalışanlarının özel hayatları, mali durumları, aile, arkadaş ve dış bağlantılarıyla ilgili bilgiler kayıt altında tutuluyordu. Beyaz Saray geçen hafta 4 milyona yakın eski ve aktif hükümet çalışanının kişisel bilgilerine erişildiğini açıklamıştı.

Saldırı 2014 yılı sonunda yeni bir güvenlik sisteminin devreye girmesinden önce düzenlendi. Güvenlik analistlerine göre saldırının Çin kaynaklı olduğuna dair güçlü işaretler bulunuyor.

Amerikan hükümetinden bir yetkili Washington Post'a verdiği demeçte “Açık olan soru, CIA üyelerinin de bilgilerinin çalınıp çalınmadığı. Eğer öyleyse bu çok büyük bir olay olur. Zira ondan sonra kimlikleri ifşa edebilirler” diye konuştu.

OPM sözcüsü kaç kişinin saldırıdan etkilendiği konusunda incelemelerin sürdüğünü söylemekle yetindi. Sözcü saldırının Çin kaynaklı olduğunu da doğrulamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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