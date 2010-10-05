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Ekonomi

Hackerlar ‘Ali Babacan Tekstil’ hesabından 59 bin lira götürdü

Hackerlar, Hilmi Babacan’a ait “Ali Babacan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş”nin banka hesabında 59 bin TL aktardı...

05 Ekim 2010 03:00

T24 - Hackerlar, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan’a ait “Ali Babacan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş”nin banka hesabına girerek, 2 saatte 59 bin lirayı başka hesaba aktardı. Şirketin Muhasebe Müdürü Hulusi Tümer farkedince para transferi o anda durduruldu.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın dedesinin adını taşıyan babası Hilmi Babacan’a ait “Ali Babacan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.”nin hesaplarına internet üzerinden giren hackerlar, 2 saatte farklı limitlerle 59 bin lirayı başka hesaba aktardılar. Hesaplardan para çekildiğini farkeden şirket Muhasebe Müdürü Hulusi Tümer, bankayı arayınca, dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Böylece şirketin tüm hesapları boşaltılmadan, banka para transferini durdurdu. 


Suç duyurusunda bulundu 

Ali Babacan Tekstil, avukatı Hüseyin Kaderoğlu aracılığıyla 22 Eylül’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dolandırıcıların bulunması için suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı  hacerlarının yakalanması için soruşturma başlattı. Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde olay şöyle anlatıldı:


Cep telefonu bloke oldu 

Müvekkilim Ali Babacan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., bankasının Siteler Şubesi 00...nolu hesap mudisidir. Hulusi Tümer ise şirketin muhasebe müdürüdür. Şirketin banka hesap hareketleri, mesaj yoluyla Tümer’in adına kayıtlı olan cep telefonuna bildirilmekte ve böylece hesap hareketleri takip edilmektedir. Muhasebeci Tümer’e ait cep telefonu 21 Eylül’de saat 13.00 sıralarında bloke olmuştur. Telefon görüşmeye açılmayınca mağdur bir gün sonra Siteler’de bulunan Ülker İletişim Shop’a giderek SIM kartını değiştirmiştir.


2 farklı hesaba aktarıldı 

Tümer, aynı gün banka hesaplarını kontrol ettiğinde, bilgisi dışında hesaptan para havale edildiğini farkedip bankayla görüşmüştür. Yapılan kontroller sonucunda Ali Babacan Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ait hesaptan 21 Eylül tarihinde saat 14.07’de 30 bin lira, aynı gün saat 15.35’te 25 bin lira ve saat 16.19’da ise 4 bin lira ile toplam 59 bin liranın IP numaralı belirlenen iki ayrı banka hesabına internet şubesi hesabı aracılığıyla aktarıldığı tespit edilmiştir.


Şüphelileri tespit edin 

Yukarıda arzettiğimiz gibi şirket hesaplarının şifrelerini kıran, sahte IP numarası kullanmak suretiyle sahtecilik ve dolandırıcılık suçu işleyen şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilerek haklarında dava açılmasını arz ederiz.


Bakan’ın şirketle artık ilgisi yok

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın hayata babası Hilmi Babacan’ın Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki dükkanından atıldığı biliniyor. Şirket, Hilmi Babacan’ın babası Ali Babacan döneminde kurulduğu için, “Ali Babacan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.” adını taşıyor. Bakan Babacan, siyasete girince şirket yönetiminden çekilmiş bulunuyor.
 

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