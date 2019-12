Hacker'lar AKP'lilere saldırdı

T24

AYDIN'IN SİTESİ DE EKLENDİ



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın resmi internet sitesi 'www.bulentarinc.com.tr'dün ‘sifreciler.net’ isimli bir grup tarafından hacklenmişti.Hacklemenin ardından DHA'yı telefonla arayan hackerler, eylemleri hakkında da bilgi vermişti. Bugün akşam saatlerinde yine telefonla arayan aynı hackerler, bu kez İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın ‘www.besiratalay.com.tr’ isimli resmi internet sitesini hackledikleri bilgisini verdi.Telefonda bundan sonra siyasette sık sık isimlerinin duyulacağını belirten ve kendisinin sifreciler.net isimli grubun basın sözcüsü olduğunu ifade eden kişi, şunları söyledi: “Dün sizi arayarak Bülent Arınç'ın resmi internet sitesini hacklediğimizi söylemiştik. Bugün ise İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın internet sitesini hackledik. Bundan sonra siyaset arenasında sık sık ismimizi duyacaksınız.”'www.besiratalay.com.tr' sitesinin sağ kısmında bulunan haberler bölümünün içini hackleyen hackerler, yine not koymayı ihmal etmedi. İşte o not: “Bulunmaz kişi konuşuyor; Sana da gelmek istedik sayın Beşir Atalay beyefendi. Sen de bildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin sayılı kişilerinden birisisin. Öncelikle ben sisteme en ufak bir zarar vermiyorum. Gerçi sizin ve sizin gibiler beni istediği yere şikayet edebilir. İsyanım böyle bir ülkenin vatandaşı olmak. Sizlere ne diyeceğimi bilmiyorum. Af istiyoruz. Herkesin bir sıkıntısı vardır. Sizlerin de sıkıntısı şudur ki; padişah buyurdu: Memleketleri gezip, ‘evet’ ya da ’hayır’ diye tartışacağınıza, önce bizlere kulak verin.Yetimleri görün, insanların sıkıntılarını çözün. Dünyanın en pahalı interneti bile bizde. Önce yoldaki evsizleri görün, Pakistan'daki o aç yatan çocukları görün, sonra düşünün ‘referandum’ diye, sonra düşünün kendinizi. Madem siz büyüklerimiz bunları düşünmüyor, neden buralarda sınız? Bizler içinse önce bunları düşünün, sonra söyleyecek bir lafım, sizler TMBB'de pehpehlenmeye devam edin, bizler bu yolun yolcularıyız. Görüşme dileğiyle. Önce BDP, sonra Recep bey, sonra Gandi, sıra sıra geliyorum.”İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın sitesini hacklemesinden bir süre sonra tekrar telefonla arayan aynı kişi, bu kez ise Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın ‘www.mehmetaydin.com.tr’ < http://www.mehmetaydin.com.tr/ > ve www.mehmetaydin.gen.tr http://www.mehmetaydin.gen.tr/ > isimli iki sitesini hacklediklerini söyledi. Hackerlar, Bakan Aydın'ın sitesine de, öncekilerin benzeri bir not yazdı.