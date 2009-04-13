Hacker'ın çarptığı parasını faiziyle aldı

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde avukatlık yapan Cihan Çiçek, şifresini ele geçiren bilgisayar korsanlarının (hacker) iki yıl önce bir bankanın internet şubesinden 50 bin TL parasını çekmesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.



Çiçek’in, bir bankanın Halikarnas Şubesi’ndeki hesabından 2007’nin nisan ayında, bilgisi dışında internet şubesinden 50 bin TL’sinin başka hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı. Araştırma sonucunda, Çiçek’in internet şifresini ele geçiren hackerların hesabını boşalttığı belirlendi. Cihan Çiçek, hesabından bilgisi dışında havale yapılarak çekilen paranın tarafına ödenmesi için banka yetkilileriyle görüştü. Ancak, sonuç alamadı. Mahkeme geçen yıl, Çiçek lehine karar verdi.



Bankanın avukatları kararı temyiz etti. Yargıtay 19’uncu Hukuk Dairesi de, bu hafta başında objektif yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle bankanın kusurlu olduğunu belirterek, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Çiçek, hesabından çekilen 50 bin TL’yi yasal faizleriyle birlikte 90 bin TL olarak geri aldı.



2 bin TL sınırı



Davayı kazandığı için sevinçli olduğunu belirten Çiçek, "Bankaya hesap açtırdığımda internet aracılığı ile yapacağım işlemlerde, para aktarımı ve havaleleri 2 bin TL ile sınırlandırmıştım. Buna rağmen banka, bilgim dışında ele geçirilen şifrelerim kullanılarak hesabımdan 50 bin TL çekilmesine engel olamadığı gibi, kendi kusurundan dolayı beni cezalandırmak istedi. Bu dava, benzer durumdaki kişiler için de örnek teşkil edecek" dedi.

