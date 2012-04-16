Hacker'ı kız arkadaşının göğüsleri yakalattı

Hacklediği sitelere imza olarak koyduğu kız arkadaşının göğüs fotoğraflarını koyan hacker, FBI'ın takibiyle yakanaldı.

2011 – 2012 yılı içinde ABD Adelet Bakanlığı’na ait 4 siteyi hackleyen Anonymous hacker grubu üyesiHiginio Ochoa çökerttiği bazi sitelere bir kadının gögüslerinin fotoğrafını koyuyor ve altına “w0rwer&CabinCr3w” nickini kullanarak imzasını atıyordu.

FBI’ın siber bilişim uzmanları , yüzü görünmeyen kadının fotoğrafının iPhone ile çekildiğini tespit etti ve telefonun yer belirleme özelliğinin açık olduğunu tespit ettiler.

Fotoğrafın çekildiği noktanın koordinatlarını kolayca bulan ajanlar , Anonymous üyesi olan Ochoa’nın kız arkadası olan Avustralyalı Kylie Gardner olduğunu tespit etti. Çift arasındaki yazışmaları takip eden FBI bilişim uzmanları , Higinio Ochoa isimli bir bilgisayar korsanı’nı Teksas’taki evinde yapılan operasyonla yakaladılar.

30 yaşında olan Ochoa’nın son olarak 100 emniyet mensubu’nun kişisel bilgilerini de çalarak internet’te yayınladığı belirlendi. 50 bin dolar kefaletle serbest kalan bilgisayar korsanı Ochoa hakkında 15 yıla kadar hapis isteniyor.