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Dünya

Hacker’a İHAM reddi

Amerikan askeri bilgisayarlarına sızan İngiliz hacker'ın, "ABD'ye iademi engelleyin" başvurusu İHAM'dan döndü.

29 Ağustos 2008 03:00

Amerikan askeri bilgisayarlarına sızdığı iddia edilen "hacker", İngiliz Gary McCinnon'ın, ABD'ye teslim edilmesine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuru reddedildi. 

McCinnon'ın avukatı Karen Todner, AİHM'nin, müvekkilinin insan hakları ihlal edileceği gerekçesiyle ABD'ye teslim edilmesine karşı yaptığı başvuruyu reddettiğini söyledi. Todner, müvekkilinin 2 hafta içinde ABD'ye iade edilebileceğini söyledi. 

Amerikalı savcılar, McCinnon'ın, Londra'daki evinden Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), donanma ve kimi askeri birimleri ait 97 bilgisayara sızdığı gerekçesiyle yargılamak istiyor. 

Savcılık, McCinnon'ın 1 milyon dolarlık bir zarara yol açtığını belirtiyor. İngiliz adaletine yaptığı başvurular reddedildikten sonra AİHM'ye giden McCinnon'ın, suçlu bulunması durumunda 70 yıla dek hapis cezası alabileceği kaydediliyor.

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