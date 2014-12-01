Hacker'a 440 yıl hapis cezası!

ABD 'de bir hacker, web sitelerini otomatik olarak tarayıp, bulduğu yorum /cevap formalarına yine otomatik olarak reklam mesajları yazdırdığı için 440 yıl hapis cezası aldı. 28 yaşındaki Fidel Salinas isimli hacker, Hidalgo County isimli bir web sitesine düzenlediği saldırıda, binlerce kişinin şifresini ele geçirdi ve bu şifreleri kullanmak suretiyle sitede sayısız spam mesaj yayınladı.

Salinas'ın siteye saldırısı sırasında site neredeyse kullanım dışı kaldı; son derece yavaşlayan sitede yönetici panelleri kullanım dışı kaldı ve site pek çok müşterisinin güvenini kaybetti, kullanıcılar siteden uzaklaştı. Bu da site yöneticilerine büyük zarar verdi. Mahkeme , hacker'ın 100 bin dolarlık tazminat ödemesine de karar verdi. Hacker için ayrıca 44 farklı dijital suç için 10'ar yıldan 440 yıl cezaya hükmedildi.