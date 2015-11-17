Hacker grubu Anonymous, IŞİD'e savaş ilan etti



‘Anonymous'un Cumartesi günü Guy Fawkes maskeli figür görüntüsüyle yayınladığı videoda ‘suikastların cezasız kalamayacağı' mesajına yer verildi.

Bilgisayar simülasyonlu sesle okunan mesajda, “Sizleri bulacağız, peşinizi bırakmayacağız. Şimdiye kadar sizi hedef alan operasyonların en önemlisiyle karşılaşacaksınız. Savaş başlamıştır”, sözlerine yer verildi. Kayıtta suikastçılar ‘ayak takımı' olarak adlandırıldı.

Fonda dramatik bir müzik parçasının kullanıldığı video kaydının son bölümünde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin ilk tepkisindeki ‘teröristlerin nötralize edileceği' şeklindeki sözlerine yer verildi.

‘Anonymous' bu yılın şubat ayında IŞİD'i hedef ilan etmiş ve örgütün çok sayıdaki sosyal medya adresini saldırı düzenlemişti.

‘Anonymous', faaliyetlerini gizli yürüten ve hiyerarşik yapısı olmayan bir hacker şebekesi olarak kendinden söz ettiriyor.