T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hacker grubu Anonymous, IŞİD'e savaş ilan etti

Uluslararası bilgisayar korsanları grubu ‘Anonymous’, Paris katliamının sorumlularına savaş ilan etti.

17 Kasım 2015 11:25


‘Anonymous'un Cumartesi günü Guy Fawkes maskeli figür görüntüsüyle yayınladığı videoda ‘suikastların cezasız kalamayacağı' mesajına yer verildi.

Bilgisayar simülasyonlu sesle okunan mesajda, “Sizleri bulacağız, peşinizi bırakmayacağız. Şimdiye kadar sizi hedef alan operasyonların en önemlisiyle karşılaşacaksınız. Savaş başlamıştır”, sözlerine yer verildi. Kayıtta suikastçılar ‘ayak takımı' olarak adlandırıldı.

Fonda dramatik bir müzik parçasının kullanıldığı video kaydının son bölümünde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin ilk tepkisindeki ‘teröristlerin nötralize edileceği' şeklindeki sözlerine yer verildi.

‘Anonymous' bu yılın şubat ayında IŞİD'i hedef ilan etmiş ve örgütün çok sayıdaki sosyal medya adresini saldırı düzenlemişti.

‘Anonymous', faaliyetlerini gizli yürüten ve hiyerarşik yapısı olmayan bir hacker şebekesi olarak kendinden söz ettiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UluslararasıParisCumartesiGuy FawkesFransa Cumhurbaşkanı François HollandeIŞİDDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24