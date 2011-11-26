-Hacızade: ''Türkiye'deki füze kalkanını hedef alırız'' TAHRAN (A.A) – 26.11.2011- İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, ABD ve İsrail'in saldırısına uğramaları halinde NATO'nun Türkiye'deki füze kalkanını hedef alacaklarını söyledi. İran haber ajanslarının bildirdiğine göre, Tuğgeneral Hacızade, Loristan eyaletine bağlı Hürremabad kentinde 10 bin gönüllü gücün (Besic) katılımıyla düzenlenen ''Besic Haftası'' etkinliğinde yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'in askeri tehditlerini değerlendirdi. ''İran'a yönelik hiçbir tehdit karşılıksız kalmayacak'' diyen Hacızade, tehdide tehditle karşılık vereceklerini, ülkeyi savunmak için tüm imkanların kullanılacağını belirtti. Tuğgeneral Hacızade, İran'ın gücünün zirvesinde olduğunu, her türlü saldırıya anında ve sert bir karşılık vereceklerini bildirdi. Türkiye'ye yerleştirilecek NATO füze kalkanıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Tuğgeneral Hacızade, ''Düşmanlar, şimdi de bir aldatma ile Türkiye'ye füze kalkanı yerleştiriyorlar'' dedi. Hacızade, ''Biz eminiz ki ABD bu işi siyonist İsrail rejimi için yapıyor. Ancak onlar dünya halklarını, özellikle de Türkiye halkını kandırmak için NATO'nun bu işi yaptığını söylüyorlar'' görüşünü savundu. Füze kalkanı için Türkiye'nin NATO'ya üye olmasının gerekçe gösterildiğini, ancak bunun bir komplo olduğunu iddia eden Hacızade, ''Türkiye halkı, bilinçlidir ve eminiz ki bu basiretli halk, bu komplonun önünü alacak'' dedi. Tuğgeneral Hacızade, ''Bizzat Müslüman Türkiye halkının, tehdit başgösterdiğinde bu sistemleri (füze kalkanı) paramparça edeceğine eminiz'' diye konuştu. Olası her türlü saldırıya karşı hazır olduklarını yineleyen Hacızade, ''Biz hazırız. Saldırıya uğramamız halinde ilk olarak Türkiye'deki füze kalkanını hedef alacağız, sonra (başka yerlerdeki) diğer hedefleri vuracağız'' dedi.