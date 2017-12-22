HACİZ MEMURLARINI TABANCAYLA BÖYLE KOVALADI

Haber: Cengiz ÇOBAN - Kamera: İstanbul DHA

Sancaktepe\'de bir kişi elinde silah, üstünde iç çamaşırlarıyla evine gelen haciz memurları kovaladı. O anları güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi.

Olay, dün 12.30 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi\'nde meydana geldi. İcra memurları haciz işlemleri için 26 yaşındaki Ozan Ö.\'nun evine geldi. Bunun üzerine Ozan Ö. icra memurlarına silah çekti. Memurlar koşarak kaçarken, Ozan Ö. de elinde tabanca üstünde iç çamaşırlarıyla peşlerine düştü. Ozan Ö.\'nün bu şekilde memurları kovalaması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İcra memurlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan ve polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ozan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-İcra memurlarının koşarak dışarı çıkması

-Üstünde iç çamaşırları, elinde silahla Ozan Ö.\'nün memurları kovalaması



