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Haciz işlemi POS cihazı ile yapılabilecek

Evi ya da işyerindeki eşyalarının haciz edilmesini istemeyen, ancak nakit parası da olmayanlar borçlarını avukatlara kredi kartıyla ödeyebilecekler, hatta taksit bile yapılabilecek

26 Mayıs 2012 20:10

Avukatların hem savunmanlık ücretlerini hem de müvekkillerinin haciz alacaklarını kredi kartıyla tahsil etmelerine vize çıktı. Evi ya da işyerindeki eşyalarının haciz edilmesini istemeyen, ancak nakit parası da olmayanlar borçlarını avukatlara kredi kartıyla ödeyebilecekler, hatta taksit bile yapılabilecek.

Ankara Barosu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurarak, avukatların bürolarında sabit, haciz mahallerinde ise seyyar POS cihazı ile tahsilat yapıp yapamayacaklarını sordu.

Baro, bu yöntemle yapılan tahsilatın da mesleki kazançlara dahil edilip edilmeyeceğini ve kredi kartıyla yapılan tahsilatlar için belge düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda görüş istedi.

Cumhuriyet gazetesinden İlhan Taşçı'nın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı konuyu hem Gelir Vergisi Yasası yönünden hem de Vergi Usul Yasası bakımından inceledi.

Avukatların POS cihazlarıyla tahsilat yapıp yapmayacakları konusunda vergi mevzuatında bir belirleme yapılmadığı anlatılan yazıda, kredi kartıyla tahsilatların nasıl yapılacağı ve vergilendirileceği şöyle anlatıldı:

“Avukatların sabit veya seyyar POS cihazları ile tahsilat yapıp yapamayacakları konusunda vergi mevzuatında bir belirleme yapılmamıştır.

Ancak kullanılması durumunda tahsilat gerçekleşmiş sayılacağından serbest meslek kazancına ilişkin serbest kazanç makbuzu düzenlenmesi zorunludur. Ancak avukatların müvekkillerine ait alacaklarının tahsilini kendilerine ait POS cihazı aracılığıyla yapması durumunda, tahsilatın yalnızca avukatlık ücretine tekabül eden kısmı için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.

Diğer tahsilatlar avukatlık faaliyeti kapsamında olmadığı için serbest meslek makbuzu düzenlenmesine gerek bulunmaktadır. Alacakların tahsilinin avukatlara ait POS cihazı aracılığıyla yapılması nedeniyle avukatlarca komisyon vb. adlar altında ayrıca bir bedel tahsil edilmesi durumunda, bunların serbest meslek kazancına dahil kısmı için de serbest meslek makbuzu tanzim edilecektir.” Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu değerlendirmesiyle avukatların sabit ve seyyar POS cihazı kullanmalarının önü açılmış oldu.

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