Hacısalihoğlu'dan spekülasyonlara yanıt



Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Bursaspor maçında uzatma dakikalarında buldukları galibiyetle ilgili yapılan spekülasyonları kabul etmediklerini, Bursaspor'un ligin ilk yarısındaki karşılaşmada ofsayt ile attıkları golle puan aldıklarını söyledi.





Bordo-mavili takımın hafta sonu deplasmanda yapacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine gelen Asbaşkan Hacısalihoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ligde bu sezon maçların ilginç bir şekilde devam ettiğini ifade eden Hacısalihoğlu, Bursaspor maçında aldıkları üç puan sonrası yaşanan tartışmaları değerlendirdi.



Trabzonspor'un son dakikaya kadar kazanma azmini sürdürmesi ve üç puan ile ayrılmasından mutlu olduklarını anlatan Hacısalihoğlu, ''Bununla ilgili olarak yapılan spekülasyonu asla kabul etmiyoruz. Çünkü uzatmanın normal süresi içerisinde kazanılan bir gol var. Kaldı ki bu konularda hiç söz söyleme hakkı olmayan, ilk yarıdaki maçta ofsayttan gelen gol ile bizden puan alan bir takımın serzenişte bulunmasını gerçekçi bulmuyoruz'' dedi.



