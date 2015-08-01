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Spor

Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan futbolcu Zengin'e 'Kendine kulüp bul' çıkışı

Trabzonspor Erkan Zengin'in bonservisi için Eskişehirspor'a 2.5 milyon Euro ödemişti

01 Ağustos 2015 23:29

Eskişehirspor'dan Trabzonspor'a transfer edilen, Erkan Zengin'le ilgili Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Kendine kulüp bul" dediği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Trabzonspor'a gelmeden önce, "Fenerbahçe'den başka takımda oynamam" demeciyle bordo mavili taraftarlardan büyük tepki alan Zengin, başkanın bu yaklaşımından sonra menajeri ile temasa geçti. Hacıosmanoğlu'nun transferinde büyük rol oynadığı futbolcusuna "Kendine kulüp bul" demesi de bordo mavili camiada çeşitli yorumlara neden oldu.

Bu arada menajer Süleyman Hurma'nın da bu gelişmeden sonra, "Kulübün üzerinden bir dozer geçirmemiz gerekli" dediği de gelen haberler arasında.

 

Toplam 6.7 milyon Euro'ya transfer edilmişti

 

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği Erkan Zengin'in bonservisi için Eskişehirspor'a 2.5 milyon Euro öderken, kendisine de 2.5 yıl için 4.2 milyon Euro garanti para vermeyi taahhüt etmişti.

İsveç Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'a gelmeden önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylemişti.

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