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Spor

'İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'u parçalıyor!'

Trabzonspor yönetiminde Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki istifası yaşandı

07 Aralık 2013 11:07

Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Sebahattin Çakıroğlu, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterek yönetimde üstlendiği Başkan Vekilliği ve Basın Sözcülüğü ile Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'ni bıraktığını açıkladı. Çakıroğlu, Hacıosmanoğlu'nu Trabzonspor Yönetim Kurulu'nu kuklaya çevirmeye çalışmakla suçlayarak, "Trabzonspor'u, bölücü ve siyasi söylemlerle parçalara ayırıyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sebahattin Çakıroğlu, istifasıyla ilgili açıklamalar da yaptı.
     
6 ay önce yapılan kongrede birlik-beraberlik mesajlarıyla ve "Siyaset bulaşmış Trabzonspor'u siyasetten uzak tutma, bölünmüşlüğü bitirme, kulübün adeta yerlerde sürünen onurunu, çalınan haklarını geri alma, kirlenmiş Türk futbolunu temizleme, efsane Karadeniz fırtınasını yeniden estirme" sözüyle yola çıktıklarını belirten Çakıroğlu, Başkan Hacıosmanoğlu'na sert eleştiriler sıraladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nu "Trabzonspor'u, bölücü ve siyasi söylemlerle parçalara ayırmakla, kapalı kapılar ardından yaptığı görüşmeleri yönetimle paylaşmamakla, Trabzonspor Yönetim Kurulu'nu kuklaya çevirmeye çalışmakla" suçlayan Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisine ait olmayan hiçbir fikri kabul etmeyen, buna bağlı olarak Yönetim Kurulu toplantısına dahi ihtiyaç duymayan zihniyete daha fazla yardım ve yataklık etmemek adına üstlenmiş olduğum Trabzonspor Başkan Yardımcılığı, Basın Sözcülüğü ve Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinden feragat ediyorum"
     
Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğini, yapılacak ilk seçimli genel kurula kadar sürdüreceğini de belirten Sebahattin Çakıroğlu, "Hayal kırıklığına uğrattığım tüm Trabzonspor sevdalılarından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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