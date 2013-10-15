Hacıosmanoğlu: Emeği çalınanların yürüme zamanı

Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bordo-mavili taraftarların dün İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu'na yürüyüşüne ilişkin olarak, "Emeği çalınanların da yürüme zamanı geldi. Onlar da yürüyorlar. Yolun sonudur bu" dedi.



Fenerbahçe maçından sonra protokol tribünde yaşanan olayların ardından ilk kez Trabzon'a gelen kulüp başkanı Hacıosmaoğlu'nu havalimanında bir grup taraftar sevgi gösterileriyle karşıladı.



Bordo-mavili taraftarlar, çiçek verdikleri Hacıosmanoğlu'na "Kadıköy Fatih'i Trabzon'a hoşgeldin", "Trabzon seninle gurur duyuyor", "Dik dur eğilme Trabzon seninle" diye bağırırken, Fenerbahçe aleyhinde tezahuratta bulundular.



Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, bordo-mavili taraftarların Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı yürüyüş ve protesto konusunda, "Değerlendirilecek bir şey yok. Trabzonspor'un emeğini çalanlar çok yürüyüş yaptı İstanbul'da. Emeği çalınanların da yürüme zamanı geldi. Onlar da yürüyorlar. Haklarını elbette arayacaklar, takımın varlık sebebi onlar. Yolun sonudur bu. Yolun sonunda kararı da haklı olan yana vermeye onlar da ikna olacaklar. Birçoğu da ikna olmuş vaziyette. Biz de yönetim kurulu olarak yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Bir ufak ihtar olarak algılarsalar onu, bundan sonraki gelişecek olaylar için onlara daha faydalı olur diye düşünüyorum" dedi.



Hacıosmanoğlu, "Bundan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'ndan nasıl bir tutum bekliyorsunuz" sorusu üzerine şunları söyledi:



"Geldiğimiz günden beri çalışmalarımız var. Biz geldikten sonra şike olayındaki gelişmeleri herkes açık, net bir şekilde görüyor. Detaylı bir şekilde bunları çoğu kez açıkladım. Yolun sonudur bu. Yolun sonunda kararı da haklı olan yana vermeye onlar da ikna olacaklar. Birçoğu da ikna olmuş vaziyette. UEFA'dan sonra FIFA'nın da olduğunu, orada da görüşmelerimizin devam ettiğini, bu takımlardan sonra ülkenin de zor durumda kalacağını defalarca söyledik. Bugün bayram. Bunları konuşmaya da gerek yok. Bayramdan sonra daha büyük hareketlenmeler yaşayacağız hep beraber."