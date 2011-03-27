-HACININOĞLU HİDROELEKTRİK SANTRALİ AÇILDI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 27.03.2011 - Enerjisa'nın Kahramanmaraş'ta yapımını tamamladığı Hacınınoğlu Regülatör ve Hidroelektrik Santralı açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Enerji stratejilerinin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek ithalatı azaltma amacına yönelik olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu: ''Rüzgar santrallarıyla, su santralleriyle, inşallah kanunla önünü açtık güney santralleriyle, yerli kömürümüzle beraber ithalatın miktarını düşürmeye çalışıyoruz. Ama şunu da bilmemiz lazım ki, gerek nükleer güç santrallerinin şu evrede dünyada yapımının devam ettiği bir ortamda enerji çeşitledirmemizin olmasına devam edeceğiz. Türkiye'deki özel sektörün payını hem uluslararası sermayeye hem de özel sektörün payını artıracak şekilde devam ettik. 2001 yılında AK Parti hükümeti gelmeden önce özel sektörün payı yüzde 32'ler seviyesindeydi. Ama şu anda yüzde 52'ler seviyesine çıktık. Bu ne demek, aynı zamanda rekabetin artması demek.'' Yıldız, halen Türkiye'de elektrik kullananların yüzde 18'inin ulusal tarifeden yüzde 22 daha ucuz elektrik kullandığını, bunun serbest piyasada rekabetin arttığı anlamına geldiğini vurguladı. Yıldız, enerji piyasasına ilişkin yıpratıcı olmadan, özel sektörün karlılık anlayışını bozmadan rekabetin artırılması gerektiğini bildirdi. Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: ''Sayın Başbakanım bize verdiğiniz bir talimatla aynı zamanda doğalgaz santrallerinden daha ziyade elektrik üretiminde bu tür su kaynaklarının, rüzgar kaynaklarının artırılması yönündeydi. Meskenlerde kullanılan doğalgaz miktarının artırılması yönündeydi. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.''