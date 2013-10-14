Hacılar Arafat'a çıkıyor

Bu sene 2,5 milyon hacı adayı, dünyanın birçok yerinden Müslümanların kutsal topraklarına gelerek Arafat’a çıktı. Dün geceden itibaren Mekke içerisinden kafileler halinde Arafat bölgesine gelen hacı adayları, çok sıkı güvenlik önlemleri altında Arafat’a gelerek çadırlarına yerleşti. Hacı adaylarının Arafat'a çıkışı sırasında olumsuz durum yaşanmazken, yollardaki sıkı güvenlik ve kontrol dikkati çekti.

Vakfe duası öncesinde hacı adayları ülkeleri için ayrılan bölümlere yerleşti. Arafat'taki coşku ve heyecan, sabah namazının kılınması ve güneşin doğmasıyla daha da arttı.

Hacı adayları şimdiden, Hz. Adem ve Hz. Havva'nın dünyaya gönderildikten sonra buluştuklarına inanılan ve Hz. Muhammed'in de yakınlarında vakfeye durduğu Cebel-i Rahme'yi (Rahmet Dağı) tıklım tıklım doldurdu.

Kaçak hacılara izin verilmedi

Geçen yıllara göre Arafat ve giriş yollarında çok sıkı güvenlik önlemlerinin bulunması ve illegal yollardan hacı olmaya çalışanlara izin verilmemesi nedeniyle yollarda trafiğin son derece hızlı aktığı görüldü.

İçişleri Bakanlığının verdiği bilgilere göre bu sene 4 bin motorsiklet, 27 bin 227 araç, ve 31 bin 294 kişi Mekke’ye çeşitli yollardan girmek isterken yakalanarak geri çevrildi. Birçok kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi. 95 bin kişilik özel kuvvetler ekiplerinin hac bölgelerinin her yerinde güvenliği sağlamak için 24 saat aralıksız çalıştığını söyleyerek olası terör saldırılarına karşı her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

Sağlık için her türlü önlem alındı

Bu arada Sağlık Bakanlığı Corana Virüsü Mers hastalığına karşı tüm önlemlerin alındığını ve şu ana kadar hacı adayları arasında yapılan tüm kontrollerde hiçbir Mers hastalığına yakalanan kişinin görülmediği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı hac boyunca Arafat, Mina, Müzdelife ve Mekke’de birçok hastanenin tam donanımlı hazır hale getirildiğini haber verirken, şu ana kadar 103 kişinin çeşitli hastalıklardan ameliyat olduğunu dile getirdi. Ayrıca 300 ambulansın da çeşitli çağrılara müdahale ettiğini duyurdu.

Mina’da 2.5 milyon metrekarelik alanda çadırların kurulduğunu anlatan Hac Bakanlığı, 100 kilometrelik su borusunun da her yere döşenerek su sorununun aşıldığını dile getirdi.

500 VIP hacı adayı geldi

Öte yandan Suudi hükümeti dünyanın birçok yerinden aileleri ile 500 VIP hacı adayının kutsal topraklara geldiğini bildirirken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de eşi Hayrunnisa Gül ile Medine’de Hz. Muhammed'in makamını ziyaretinin ardından Mekke’ye geçti.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın misafirleri olarak haccı eda etmek üzere ülkeye gelenler, Mekke’de Kral’ın sarayında kalıyorlar. Suudi Arabistan her sene dünyanın birçok ülkesinden gelen devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar ve üst düzey yetkilileri ağırlıyor.

Milyonlar Cebeli Rahme’de

Her sene özellikle Arife günü hacı adaylarının Arafat’a çıkması ile hacı olurken, Cebel-i Rahme’ye çıkabilmek için büyük bir mücadele veriyor.

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Arafat bölgesine hiçbir aracın girmesine izin verilmedi. Hacı adaylarını taşıyan otobüsler, misafirlerini Arafat bölgesi sınırları içerisine bırakarak yeniden Arafat sınırları dışına çıktı. Böylece Arafat’ta trafik izdihamı yaşanmamış oldu.

Nemira mescidinde büyük izdiham

Bu gelişmelerin yanı sıra özellikle Hz. Muhammed'in namaz kıldığı Nemira mescidinde büyük bir izdiham görüldü. Öğle namazını bu camide kılmak isteyen yüzbinlerce hacı camiye akın edince tüm yollar kilitlendi. Öğle namazının kılınmasıyla hacılar Müzdelife’ye doğru yola çıkacak.

Hacılar akşam Müzdelife’de şeytan taşlamak için taş toplayarak Mina’ya Jamarat olarak bilinen şeytan taşlama bölgesine hareket edecekler.