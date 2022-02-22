HAÇİKO Başkanı Gedik: "Yasaklı ırkların" birçoğu gün ışığı bile görmeyen 2 metrekare kafeslerde ölümü bekliyor; sahiplendirilmelerinin önü açılsın!

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Kurucu Başkanı ve Hürriyet yazarı Ömür Gedik, "yasaklı ırk" olarak tanımlanan bazı köpek ırklarının sahipleri ortada bıraktı diye bir ömür boyu barınaklarda kalmak zorunda kaldığını hatırlatarak, sahiplendirmenin önünün açılmasını istedi.

Gedik, bugünkü yazısında köpeklerin birçoğunun gün ışığı bile görmeyen 2 metrekare kafeslerde ölümü beklediğini bile getirerek, "Biliyor musunuz, çoğu da bebek gibi masum ve uysal bu canların. Peki neden hapisteler? Yolda, sokakta, ormanda bulduklarımızı bile sahiplenemiyoruz artık. Yetkili, yetkisiz, vicdan sahibi herkese sesleniyorum: Yeni bir genelge şart! Bu canların sahiplendirilmelerinin önü açılsın" dedi.

Gedik, "Dahası barınaklar, bu yasaklı ırkların da gelmesiyle hizmet kapasitelerini aşmış durumda. Barınaklar yasaklı ırklarla doldu, personel kendi işlerini yapamaz hale geldi. Bu yasaklı ırkların zaten kısırlaştırılmaları yapıldı. Dernekler gözetiminde ve yönlendirmesiyle yeniden sahiplen-dirilmelerinin önünün açılmasını diliyor ve talep ediyoruz" ifadesini kullandı.