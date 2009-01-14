T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hacıhüsrev'e helikopter destekli baskın

Beyoğlu Hacıhüsrev Mahallesi'ne yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda 120 kişi gözaltına alındı.

14 Ocak 2009 02:00

Beyoğlu Hacıhüsrev Mahallesi'ne bugün öğle saatlerinde yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda 120 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aylık teknik takibin ardından uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve suçların önlenmesi amacıyla "Hacıhüsrev" olarak bilinen İstiklal Mahallesi’nde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında uyuşturucu satıldığı anlaşılan evler ile bu evlerden uyuşturucu aldıkları belirlenen kişiler, fotoğrafları çekilerek tespit edildi. Bu belirlemenin ardından şüphelilerin gözaltına alınması için öğle saatlerinde narkotik polisin yanı sıra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile "Yunuslar" olarak bilinen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler bölgede operasyon yaptı.

Mahalleye gelen Beyoğlu Cumhuriyet Savcıları Faysal Akpolat ile Mesut Erdinç Bayhan’ın koordinasyonunda düzenlenen operasyona, yaklaşık 450 polis katıldı.

Kapılar balyozla kırıldı

Operasyonda, önceden belirlenen ve bazılarının kapısı içeridekilerce açılmaması yüzünden balyoz ile kırılarak girilen yaklaşık 50 evde, uyuşturucu konusunda eğitim verilen 8 detektör köpekle aramalar yapıldı.

Bir polis helikopterinin de havadan destek sağladığı operasyonda, söz konusu evlerdeki okul çantası, soba, banyo dolabı, ayakkabı ve döşemelerin altına gizlenen, satışa hazır haldeki Hint keneviri ve esrar gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Savcılar Akpolat ile Bayhan’ın bizzat evlere girerek inceleme yaptığı operasyonda, uyuşturucu sattıkları, çeşitli suçlardan arandıkları ya da durumları şüpheli görülen yaklaşık 120 kişi gözaltına alındı.

Giriş-çıkışlara izin verilmeyen mahallenin meydanında konuşlandırılan polis araçlarına bindirilen bu kişiler, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24