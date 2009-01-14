Hacıhüsrev'e helikopter destekli baskın

Beyoğlu Hacıhüsrev Mahallesi'ne bugün öğle saatlerinde yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda 120 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aylık teknik takibin ardından uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve suçların önlenmesi amacıyla "Hacıhüsrev" olarak bilinen İstiklal Mahallesi’nde çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında uyuşturucu satıldığı anlaşılan evler ile bu evlerden uyuşturucu aldıkları belirlenen kişiler, fotoğrafları çekilerek tespit edildi. Bu belirlemenin ardından şüphelilerin gözaltına alınması için öğle saatlerinde narkotik polisin yanı sıra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile "Yunuslar" olarak bilinen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler bölgede operasyon yaptı.



Mahalleye gelen Beyoğlu Cumhuriyet Savcıları Faysal Akpolat ile Mesut Erdinç Bayhan’ın koordinasyonunda düzenlenen operasyona, yaklaşık 450 polis katıldı.



Kapılar balyozla kırıldı



Operasyonda, önceden belirlenen ve bazılarının kapısı içeridekilerce açılmaması yüzünden balyoz ile kırılarak girilen yaklaşık 50 evde, uyuşturucu konusunda eğitim verilen 8 detektör köpekle aramalar yapıldı.



Bir polis helikopterinin de havadan destek sağladığı operasyonda, söz konusu evlerdeki okul çantası, soba, banyo dolabı, ayakkabı ve döşemelerin altına gizlenen, satışa hazır haldeki Hint keneviri ve esrar gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.



Savcılar Akpolat ile Bayhan’ın bizzat evlere girerek inceleme yaptığı operasyonda, uyuşturucu sattıkları, çeşitli suçlardan arandıkları ya da durumları şüpheli görülen yaklaşık 120 kişi gözaltına alındı.



Giriş-çıkışlara izin verilmeyen mahallenin meydanında konuşlandırılan polis araçlarına bindirilen bu kişiler, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne

götürüldü.

