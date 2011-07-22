-HACİÇ LAHEY YOLUNDA BELGRAD (A.A) - 22.07.2011 - Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçlarından 7 yıldır aranan ve çarşamba günü yakalanan son kaçak Goran Haciç'in (53) Lahey'e sevk edilmesi için sürecin başladığı belirtildi. Belgrad Özel Mahkemesi'nin tutukevinde gözaltında bulunan Haciç, bu sabah Yeni Pazar'a, hasta olan annesini görmek için geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü. Tanjug haber ajansı, Yeni Pazar'daki Haciç ailesinin oturduğu evin önüne içinde Haciç'in de bulunduğu zırhlı araç konvoyunun geldiğini belirtti. Haciç'in babasının mezarını ve burada yaşayan kızını da ziyaret edeceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Haciç, Belgrad Özel Mahkemesi'nin tutukevine dönmeyecek ve doğrudan Lahey'e gönderilecek. Sırbistan hükümetinin bildirisinde, Sırbistan Adalet Bakanı Snejana Maloviç'in bugün basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Voyvodina eyaletindeki Fruşka Gora ormanlık alanında çarşamba günü yakalanan ve 7 yıl firarda bulunan Goran Haciç, 1990'lı yıllarda Hırvatistan'da yaşanan savaş sırasında işlediği toplam 14 suçtan eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkemece yargılanacak.