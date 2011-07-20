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Dünya

HACİÇ ELE GEÇİRİLİRKEN DİRENMEDİ BELGRAD (A.A)

20 Temmuz 2011 18:23

-HACİÇ ELE GEÇİRİLİRKEN DİRENMEDİ BELGRAD (A.A) - 20.07.2011 - Sırbistan Savaş Suçları Savcısı Vladimir Vukçeviç, bu sabah yakalanan Hırvatistanlı Sırpların eski siyasi lideri Goran Haciç'in ele geçirildiği anda üzerinde sahte kimlik ve silahın bulunduğunu ifade ederek, Haciç'in direnmediğini söyledi. Belgrad Özel Mahkemesinde bugün düzenlediği basın toplantısında Vukçeviç, ''Haciç'in üzerinde farklı isimle düzenlenmiş sahte kimlik bulunuyordu. Üzerinde silah da vardı, fakat ele geçirilirken direnmedi'' dedi. Haciç'in kendisine yardım ve yataklık eden bir kişiyle para teslim almak amaçlı buluştuğu anda Fruşka Gora ormanlık alanındaki Kuşedol köyünün yakınında yakalandığına işaret eden Vukçeviç, Haciç'le buluşamaya gelen kişinin de gözaltına alındığını belirtti. -AMADEO MODİGLİANİ'NİN RESMİNİ SATMAYA ÇALIŞTI- Vukçeviç, Goran Haciç'in saklandığı yerle ilgili bilgilere, ünlü ressam Amadeo Modigliani'nin bir resmini satmaya çalıştığı sıralarda ulaştıklarını ifade ederek, Haciç'in bu parayı, saklanmak için kullanmayı planladığını söyledi. Goran Haciç'in, firariyken sadece birkaç kişiyle temas kurduğunu belirten Vukçeviç, Sırbistan İstihbarat Ajansı'nın (BİA) Haciç'in, kendisine yardım ve yataklık eden bir kişiyle buluşacağını öğrendiğini ve zanlının bu sayede yakalandığını kaydetti. Son zamanlarda medyada Haciç'in yakalandığına dair çıkan yanlış haberlere de işaret eden Vukçeviç, ''Haciç'e yardım edenler bu şekilde kendisinin saklandığı yerle ilgili BİA'nın da bilgilere ulaştığı konusunda onu uyarmak istedi ve medyaya sürekli yanlış bilgi verdi'' diye konuştu. Vukçeviç, Goran Haciç'in 7 yıl süren firarı boyunca tek yerde saklanmadığını ifade ederek, Haciç'i 2004'te uyaran kişilerin bulunması için de soruşturma başlatacaklarını bildirdi. Bu sabah yakalanan Goran Haciç, 2004 yılına kadar Sırbistan'ın Novi Sad kentinde serbestçe yaşıyordu. Haciç'in tutuklanması için çıkan kararla birlikte kayıplara karıştığını belirten Sırp yetkilileri, Haciç'in bu konuda uyarıldığına inanıyor.

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