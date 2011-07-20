-HACİÇ 14 SUÇTAN YARGILANACAK SARAYBOSNA (A.A) - 20.07.2011 - Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkemece hazırlanan iddianamede, bugün Sırbistan'da yakalanan Goran Haciç'in ''insanlığa karşı suç işlemek'', ''sivillere işkence yapmak'' gibi 14 ayrı suçtan yargılanması talep ediliyor. Hırvatistan'da 1991 ile 1995 yılları arasında yaşanan ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan savaşta önemli rol oynayan Goran Haciç, 1958 yılında Hırvatistan'da doğdu. 1990 öncesinde eski Yugoslavya'nın Komünist Partisi'nin üyesi olan Haciç, önce Dubrovnik'te bir fabrikada depo sorumluluğu, ardından da Paçetin köyünde muhtarlık yaptı. Eski Yugoslavya'nın dağılmaya başlamasıyla birlikte Komünist Parti'den istifa eden Haciç, aşırı Sırp milliyetçisi olan Sırp Demokrat Partisi'ne 1990 yılında geçti. Hırvatistanlı ve Bosna Hersekli Sırpları bir araya getiren Sırp Demokrat Partisi'nin (SDS) 1990 yılında üyesi olan Haciç, aynı yıl bu partinin Vukovar il başkanı oldu. Hırvatistan'da savaşın başlanmasıyla 1991'de bu ülkedeki Sırpları bir araya getiren Sırp Milli Konseyi'nin başkanlığına seçilen Haciç, Hırvatistan'ın sınırları içerisinde kurulan Sırp Cumhuriyeti Krajina'nın 1992 yılında Başkanı oldu, bu görevde 1993 yılına kadar kaldı. Haciç'e karşı Temmuz 2004'te Lahey'deki mahkeme tarafından hazırlanan iddianamede, ''insanlığa karşı suç işlemek', ''Vukovar kentinde 264'ü kent hastanesinde katledilen sivillerle birlikte yaklaşık 400 kişinin öldürülmesi'', ''Knin, Batı Srem, Daly ve Erdut kentlerinden yaklaşık 10 bin Hırvatın sürülmesi'', ''savaş kurallarına aykırı davranmak'', ''idam'', ''sivillere karşı işkence'' gibi 14 ayrı suç unsurundan yargılanması talep ediliyor. Lahey'deki mahkemece 4 Haziran 2004'te kabul edilen iddianamenin ardından, 2004 yılına kadar Sırbistan'ın Voyvodoina bölgesindeki Novi Sad kentinde serbestçe yaşayan Haciç daha sonra kayıplara karıştı.