T24 LogoT24 Logo
Dünya

HACİÇ 14 SUÇTAN YARGILANACAK SARAYBOSNA (A.A)

20 Temmuz 2011 17:23

-HACİÇ 14 SUÇTAN YARGILANACAK SARAYBOSNA (A.A) - 20.07.2011 - Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkemece hazırlanan iddianamede, bugün Sırbistan'da yakalanan Goran Haciç'in ''insanlığa karşı suç işlemek'', ''sivillere işkence yapmak'' gibi 14 ayrı suçtan yargılanması talep ediliyor. Hırvatistan'da 1991 ile 1995 yılları arasında yaşanan ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan savaşta önemli rol oynayan Goran Haciç, 1958 yılında Hırvatistan'da doğdu. 1990 öncesinde eski Yugoslavya'nın Komünist Partisi'nin üyesi olan Haciç, önce Dubrovnik'te bir fabrikada depo sorumluluğu, ardından da Paçetin köyünde muhtarlık yaptı. Eski Yugoslavya'nın dağılmaya başlamasıyla birlikte Komünist Parti'den istifa eden Haciç, aşırı Sırp milliyetçisi olan Sırp Demokrat Partisi'ne 1990 yılında geçti. Hırvatistanlı ve Bosna Hersekli Sırpları bir araya getiren Sırp Demokrat Partisi'nin (SDS) 1990 yılında üyesi olan Haciç, aynı yıl bu partinin Vukovar il başkanı oldu. Hırvatistan'da savaşın başlanmasıyla 1991'de bu ülkedeki Sırpları bir araya getiren Sırp Milli Konseyi'nin başkanlığına seçilen Haciç, Hırvatistan'ın sınırları içerisinde kurulan Sırp Cumhuriyeti Krajina'nın 1992 yılında Başkanı oldu, bu görevde 1993 yılına kadar kaldı. Haciç'e karşı Temmuz 2004'te Lahey'deki mahkeme tarafından hazırlanan iddianamede, ''insanlığa karşı suç işlemek', ''Vukovar kentinde 264'ü kent hastanesinde katledilen sivillerle birlikte yaklaşık 400 kişinin öldürülmesi'', ''Knin, Batı Srem, Daly ve Erdut kentlerinden yaklaşık 10 bin Hırvatın sürülmesi'', ''savaş kurallarına aykırı davranmak'', ''idam'', ''sivillere karşı işkence'' gibi 14 ayrı suç unsurundan yargılanması talep ediliyor. Lahey'deki mahkemece 4 Haziran 2004'te kabul edilen iddianamenin ardından, 2004 yılına kadar Sırbistan'ın Voyvodoina bölgesindeki Novi Sad kentinde serbestçe yaşayan Haciç daha sonra kayıplara karıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24