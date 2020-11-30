Hacı Yakışıklı'dan Mahsun Kırmızıgül'e: Bana neden yalan söyledin!

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, Mahsun Kırmızıgül'ün filminin vizyona girmesinin ardından sorularını yanıtlayacağını söylemesine rağmen sözünü tutmadığını yazdı. Yakışıklı, "İsterse şimdi de cevap verebilir, geç değil; ama bana verdiği sözü tutmadı." düşüncesini dile getirdi.

Yakışıklı, "Mahsun Kırmızıgül’ün filmi de vizyona girecekti. Yapımcısı Murat Tokat’la daha önce tartışmışlığımız vardı, yani öyle veya böyle iletişim kurmuştuk. Ben; 'Kırmızıgül teröre karşı Diyarbakır annelerine destek verecek mi?' diye sordum. Murat Bey de beni İstanbul’a davet etti. Beyoğlu’ndaki yapım firmalarında buluştuk. Sonra tüm eleştirilerimi Mahsun’a 3 saat boyunca sıraladım. Dinledi, cevaplar verdi. Ne konuştuğumuzun detaylarını yazmama gerek yok; biz 'kendi aramızda' konuştuk, tartıştık ve önemli olan Mahsun’un topluma vereceği 'açık mesajları' idi! Madem filmlerine “halk” gidiyor, öyleyse halkın acılarına ses vermeliydiler artık! Mahsun’un açıklamalarını bir 'sembol ve emsal' olması açısından önemli görüyordum." görüşünü savundu.

Yakışıklık, "İkna olmadım. En son, 'Senin filmine de gitmeyeceğim' dedim. Çünkü Diyarbakır’da evlatlarını PKK’dan geri isteyen ailelere destek açıklaması yapmak istemiyordu. Fakat o; 'Ankara’da gala yapacağız, seni davet ediyorum. Galadan sonra size gideriz, bana bir Kayseri mantısı ikram edersin' dedi. 'Elbette, onda sıkıntı yok; ama teröre karşı sizden açıklama bekliyorum. Dilerseniz bu açıklamayı bana, Akit Gazetesi’ne yapabilirsiniz. Yahut açın sosyal medya hesabınızı, tek cümle de olsa mesajınızı yazın' dedim. 'Filmden sonra söz veriyorum. Bu konuyla ilgili sorularını at, yazılı olarak cevap vereyim' dedi.Kendisine itimat ederek, bir de maksat hâsıl olsun diyerek bekledim. Film vizyona girdikten haftalar sonra soruları attım; ama cevap vermedi." ifadesini kullandı.

Yakışıklı yazısında şunları kaydetti:

"İsterse şimdi de cevap verebilir, geç değil; ama bana verdiği sözü tutmadı. Topluma olan borcunu ödemedi. Sadece Mahsun değil elbette! “Sanatçıyım” diyen birçok kişi söz konusu milletin acısı olunca “gözleri var görmezler” moduna giriyor! Mahsun; “Hepimiz kardeşiz” türküsünü çoktan unutup halkın acılarına sırtını dönmüş, evlatlarını isteyen Kürt analarını ötekileştirmiş, yok saymış oldu! Filmleriyle ilgili yaptığım eleştirilerin haklılığı pekişti!"