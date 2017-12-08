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Hacı Osman'ın torunlarının mutlu günü

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- BODRUM sınırları içerisinde, Osmanlı zamanından kalma tapuları olan Hacı Osman'ın 4 üncü kuşak akrabası 68 mirasçı, 18 ay önce başlattıkları hukuk mücadelesini kazanarak toplam 736 bin lira almaya hak kazandı

08 Aralık 2017 21:39

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- BODRUM sınırları içerisinde, Osmanlı zamanından kalma tapuları olan Hacı Osman\'ın 4 üncü kuşak akrabası 68 mirasçı, 18 ay önce başlattıkları hukuk mücadelesini kazanarak toplam 736 bin lira almaya hak kazandı.
Bodrum\'un Kemer Mahallesi\'nde 102 ada 44 parselde yer alan 41 bin 348 metrekarelik arazinin tapusunun kendilerine verilmesi için Barın Emlakçılık Gayrimenkul Limited Şirketi Yöneticisi Tuncer Rıfat Barın\'ın danışmanlığında 18 ay önce hukuk mücadelesi başlatan 68 mirasçı, açık artırma ile 736 bin liraya satılan arsadan elde edilen gelirden düşen paylarını bugün aldı. Milas\'taki bir hukuk bürosunda düzenlenen para dağıtımı sırasında mirasçılara açıklama yapan Tuncer Rıfat Barın, \"Atalarınız, dedelerinizden kalan arsanın \'gerçek mirasçıları biziz\' diyerek başlattığınız hukuk mücadelesini kazandınız. 68 mirasçısı olan arsa geçtiğimiz ay açık arttıma ile satıldı. Satıştan elde edilen 736 bin lirayı bugün sizlere teslim edeceğiz\" dedi.
Güvercinlik Mahallesi\'nde bulunan Osmanlı tapularının güncellenmesi ile ilgili bir çalışma başlatarak, son varislerle bir araya geldiklerini hatırlatan Barın şunları söyledi:
\"Varislerin kendileri, çocuk, torun ve akrabaları ellerindeki Osmanlı tapusu ile birlikte daha önce bazı avukatlar ile haklarını aramaya çalışmışlar fakat bir türlü sonuca ulaşamamışlar. En son bizim yanımıza geldiler. Hacı Osman\'ın mirasçıları olduğunu belirlediğimiz 68 kişi ile gerekli ön çalışmalarımızı yaparak 18 ay önce yeniden bir hak arama mücadelesi başlattık ve kazandık. Bugün itibariyle 68 kişiye toplamda 736 bin lira ödeme yapılacak. Gördüğümüz kadarıyla herkes mutlu. Bugün burada para alan kişiler Hacı Osman\'ın 4\'üncü kuşak akrabaları. İçlerinde 36 bin lira alan da, 8 bin lira alan da var. Herkes tapusunun karşılığını alıyor.\"

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