Hacı Nurten Camii ve Sosyal Tesisi'nin temeli atıldı

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi’nin arsa tahsisini sağladığı, ÜMİMDER tarafından bir hayırsevere yaptırılan Hacı Nurten Camii ve Sosyal Tesisinin temel atma töreni, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın katılımıyla gerçekleşti.

Necip Fazıl Mahallesinde Ümraniye Belediyesi’nin arsa tahsisini sağladığı, Ümraniye İmam-Hatipliler Derneği (ÜMİMDER) tarafından bir hayırsevere yaptırılan Hacı Nurten Camii ve Sosyal Tesisinin temel atma töreni yapıldı. Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisi ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Hafız Sedat Göksu’nun Kuran Tilaveti ile devam eden programda, Çakmak Cami İmamı Ahmet Bilal Erdem ve Ümraniye Merkez Cami İmamı Gürcan Göksu da çift ezan okudu.

MODERN VE İŞLEVSEL BİR MİMARİYE SAHİP

Modern ve işlevsel mimarisiyle dikkat çeken Hacı Nurten Camii ve Sosyal Tesis Binası; 1 bodrum kat, zemin kat ve asma kattan oluşuyor. Toplam inşaat alanı 388,05 metrekare olan caminin bodrum katında; kütüphane, çay ocağı, bay-bayan tuvalet ve abdesthane ile yemekhane bulunuyor. 2 oda, 1 salon ve 1 banyodan oluşan imam evinin yanı sıra; zemin kat ve asma kat da da toplam 173,77 metrekarelik bir mescit bulunuyor.

Temel atma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Rabbim güzel hizmetler yapmayı ve yapılan bu hizmetlerde daim olmayı nasip etsin. Başarı, Allah’ın nusretidir. Hamdolsun ki, rabbim 13 buçuk yıldır bize böyle bir görev verdi. Güvenli dostlar, arkadaşlar ve kardeşlerle yol arkadaşlığı yaptık. Biz gayret eder, çabalarız ama başarıyı Allah’tan biliriz” dedi. 80 yılda yapılan işlerin 4-5 katının son 15 senede yapıldığının altını çizen Başkan Hasan Can, “Bu ülkeye bu tür hizmetleri yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere, yöneticilere sahip olduğumuz için dua etmeliyiz. Bugün dünya milletlerine karşı başımız dik duruyor isek, bunun tek sebebi başımızı eğdirmeyen bir lidere sahip olmamızdır” dedi.

Hacı Nurten Camii ve Sosyal Tesisinin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Hasan Can, caminin mahallelilere hayırlı olmasını diledi.

Programın sonunda Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk dua etti. Ardından protokol, Necip Fazıl Mahallesi Hacı Nurten Camii ve Sosyal Tesisinin temel atma töreni için butona bastı.

(FOTOĞRAFLI)