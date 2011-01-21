-HACI İNAN'A TUTUKLAMA TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - İstanbul'da terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan ile bir kişi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi, 3 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcısı Hakan Karaali, Hizbullah operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin sorgulamalarını tamamladı. 5 şüpheliden Hacı İnan ve Mehmet Eşin, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcı Karaali, İlyas Kutulman'ın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi ise serbest bıraktı.