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HACI İNAN'A TUTUKLAMA TALEBİ İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2011 18:03

-HACI İNAN'A TUTUKLAMA TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - İstanbul'da terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan ile bir kişi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi, 3 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.  Soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcısı Hakan Karaali, Hizbullah operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin sorgulamalarını tamamladı.  5 şüpheliden Hacı İnan ve Mehmet Eşin, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.  Savcı Karaali, İlyas Kutulman'ın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi ise serbest bıraktı.

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