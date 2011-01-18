-HACI İNAN YENİDEN GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliyelerine karar verilen ve yurt dışına çıkış yasağı konulan 8 sanık arasında bulunan Hizbullah terör örgütünün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan, gözaltına alındı. İnan'ın tahliyesine karar veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın pazartesi günleri Sultangazi Polis Merkezi'ne giderek imza atmak suretiyle adli kontrol altında tutulmasına ve yurt dışına çıkışına yasak getirilmesine hükmetmişti.