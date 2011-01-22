T24 - Dört Ocak'ta tahliye edilen Hizbullah örgütünün lideri Hacı İnan ve Mehmet Eşin tutuklandı.



İstanbul’da terör örgütü Hizbullah’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün askeri kanat sorumlusu Hacı İnan ve Mehmet Eşin çıkarıldıkları 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘Terör örgütü üyesi olmak’tan tutuklandı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:







Emniyeteki sorguları biten Hacı İnan, Mehmet Eşin ve Hizbullah’ın İstanbul sorumlusu İlyas Kutulman’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi dün İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Adliyeye girerken Kutulman, görüntü alan gazetecilere “Bu medya operasyonu, sizin operasyonunuz” diye seslendi.





Savcı ‘tutuklama’ istedi



Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali’nin sorguladığı şüphelilerden Hacı İnan ve Mehmet Eşin “terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildikleri nöbetçi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlyas Kutulman, Seyfulislam İnan ve Abdülbari Çelik ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılık tarafından bırakıldıktan sonra adliye çıkışında açıklama yapan İlyas Kutulman, yurt dışına çıkacağı iddialarına tepki gösterdi: “Ben ayın 18 ’inde gidiş ve dönüş olmak üzere bilet aldım. Annem Bingöl’de annemi ziyaret edecektim” dedi. Gazetecilerin “Yeniden tutuklama kararı çıkanlar oldu, onlara yönelik tepkiler sizi etkilemiş olabilir mi?”sorusuna Kutluman, “Onların kaçması kabağın başımıza patlamasına neden oldu” cevabını verdi.



