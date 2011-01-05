-HACI İNAN VE İLYAS KUTULMAN SERBEST BOLU (A.A) - 04.12.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliyelerine karar verilen terör örgütü Hizbullah'ın sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan ile örgütün sözde İstanbul sorumlusu İlyas Kutulman, Bolu Askerlik Şubesindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliyelerine karar verilen Hacı İnan ile İlyas Kutulman, Bolu F Tipi Cezaevinden çıktıktan sonra polis araçlarına bindirilerek geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Bolu Askerlik Şubesine getirildi. Yaklaşık 1 saat askerlik şubesinde bekleyen Hacı İnan ve İlyas Kutulman burada yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yakınları tarafından karşılanan İnan ve Kutulman basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kendilerini bekleyen araçlara binerek Bolu'dan ayrıldı.