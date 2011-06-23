-HACI BOYDAK'IN ÜNİVERSİTE TUTKUSU KAYSERİ (A.A) - 23.06.2011 - Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, 50 yaşından sonra yarım bıraktığı lise tahsilini dışardan tamamladı. Şimdi mesai saatleri dışında LYS'ye hazırlanıyor. Edebiyat ve Coğrafya hocalarından özel ders alan Boydak, kardeşinin Mütevelli Heyet Başkanı olduğu Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okumak istiyor. Türkiye'de, enerjiden, bankacılığa, mobilyadan havacılığa sekiz ayrı sektörde 32 ayrı şirketi, 11 bin çalışanı ile 100 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve 2010 yılını 4.1 milyar lira ciro ile kapatan Boydak Holding'in patronu Hacı Boydak, okumanın ve öğrenmenin yaşının olmadığına inandığını söyledi. Kendisinin gençlik yıllarında baba ve amcasına yardımcı olabilmek için tahsil hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldığını, kardeşlerinin ise yüksek tahsil yaptıktan sonra aile şirketlerinde görev aldığını hatırlatan Boydak, 50 yaşından sonra yeniden okumaya karar veriş hikayesini şöyle anlattı: ''2008 yılında Pakistan'a Türk İşadamları tarafından yaptırılacak PakTürk Kolejinin temel atma töreninden dönerken uçakta İl Milli Eğitim Müdürümüz Erdoğan Ayata ile sohbet ettik. Kendisine yarım kalan lise tahsilimi tamamlamak istediğimi söyledim. Kendisi Kayseri'ye dönüşte kaydımı açık liseye yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine 2009 yılı başından itibaren Özel Yelkonoğlu Lisesi Müdürü Mehmet Maya ile Edebiyat derslerine çalışmaya başladık. Ardından diğer branşlarla ilgili hocalardan özel ders aldım. Bu derslerim işlerimi aksatmadı. Uykudan fedakarlık yaparak sabah çok erken saatlerde işe gelerek, veya akşam çok geç çıkarak hocalarımızla ders çalışarak liseyi bitirdik.'' -EŞİ İZİN VERİRSE İŞLETME OKUYACAK- 1.5 ay önce, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak lise diplomasını aldığını, şimdi hedefinde LYS'den iyi bir puan alarak kardeşi Memduh Boydak'ın Mütevelli Heyet Başkanı olduğu ve bazı binalarını kendilerinin yaptırdığı Melikşah Üniversitesi'nde okumak istediğini belirterek, şöyle devam etti: ''Sınavlara yaklaşık 1,5 - 2 ay kala çalışmaya başlıyoruz. Sabah çok erkenden direk işyerine geliyorum. İşe sağolsun hocalarımız da geliyor. Mesai başlayıncaya kadar 2 - 2.5 saat kadar fabrikada ders çalışıyoruz. Birde saat 18.00'dan sonra derse başlıyoruz. Eve biraz geç gidiyorum. Sosyal hayatımızdan fedakarlık yapıyoruz. Oturmalara, gezmelere gitmiyoruz. Ders çalışmaya vakit ayırıyoruz. Akşam yemeğini de fabrikada yiyerek, hocalarımızla birlikte derslerimize çalışıyoruz. Sınav harici zamanlarda normal hayatımız devam ediyor. Üniversite için ilk sınava girdik. Orada benim hedefim Açıköğretim Fakültesini kazanmaktı. 4 yıllık Açıköğretim Fakültesi'ni tutturduk, 188 puan aldım. Bilyorsunuz baraj 180'di. Ama şimdiki hedefim biraz daha yüksek. Kendime güvenim geldi, bu güzel hocalarım sayesinde Melikşah Üniversitesi'nin İşletme veya İktisat bölümlerinden birini kazanmak istiyorum. Yalnız açık kapı bırakmak istiyorum, şayet hanım izin verirse üniversiteye devam ederim. Eğer izin alamazsak Açıköğretim Fakültesine devam edeceğim. Cumartesi günü LYS'ye gireceğim. Çok sistemli bir çalışma yaptık. İnşallah iyi bir sonuç alırız.''