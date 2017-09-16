Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı: Tükenmişlik öyle bir boyuta vardı ki, ölüler dahi rahat bırakılmıyor

Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı Veliyettin Hürrem Ulusoy, HDP Milletvekili Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin saldırıya uğramasının ardından yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı. Yunus Emre’nin “Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil” değil sözünü hatırlatan Ulusoy, “Biten vicdan, ahlak ve saygıdır. Vicdanlar donmuş, ahlak çökmüş ve yaşama saygı tükenmiştir. Tükenmişlik öyle bir boyuta varmıştır ki dirileri, hayatta olanları geçtik, ölüler dahi rahat bırakılmamaktadır” dedi.

Vakıf Başkanı Ulusoy’un açıklaması şöyle:

İnsani değerler, hepimizin ortak değerleridir. Hepimize bir gün lazım olacaktır.

Yunus Emre; “Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil” der. Can bedenden ayrıldıktan sonra ten savun-masız ve sessiz kalır ama etrafındakiler ve yasını tutanlar daha da sessiz kalıp, saygılarını sunarlar. Bu saygı hem insanadır hem de Yaratandan ötürü tüm yaratılmışlaradır.

İnsan, ölen yakınını toprağa vermek için bir avuç toprağı dünyanın neresinde olursa olsun bulur. Coğrafi olarak bunun sınırı ve bitiş yeri de yoktur. Biten vicdan, ahlak ve saygıdır. Vicdanlar donmuş, ahlak çökmüş ve yaşama saygı tükenmiştir. Tükenmişlik öyle bir boyuta varmıştır ki dirileri, hayatta olanları geçtik, ölüler dahi rahat bırakılmamaktadır.

Güneş kibrin üzerine doğmuyor, Ay kinin ve Dünya nefretin yörüngesinde dönmüyor.

Eğer insanlığın ortak değerlerinde buluşmayı ve paylaşmayı öğrenemezsek; insanlar doğayı yok ettiğinde, insanlar vicdanı körelttiğinde, insanlar insanlığını yitirdiğinde gün gelecek, bizden hepi-mizden hesabını soracak ve yaşam her yerde bu ayıbı bize hatırlatacaklardır.

Yaşatılan bu ayıbı ‘kınadık’, ‘onaylamadık’, ‘tasvip etmedik’, ‘karşı çıkıyoruz’ dedik, ‘basına ve kamuoyuna’ vb. diye başlıklar attık. Peki, çözüm?

Ortaöğretim Felsefe Ders Kitabı’ndan 4. Ünite: Ahlak Felsefesi, “ Anadolu Bilgeliği ve Evrensel Ahlak Yasası” başlığı altında Hoca Ahmet Yesevî, Mevlana Celalettin Rumi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’ye yer verilmiş. 14. Yüz yılın ilk çeyreğinden sonra hiçbir bilgenin adı geçmemektedir. Toplum olarak bilgeliğimizi yitireli yüzyıllar olmuş, “Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan halka müderris olsa hakikatte asidir” düsturu ile yetişen o bilge insanlar ışık olup, günümüzde dahi bizleri aydınlatmaktadırlar. Bugün inanç ve etnik köken yönünde birkaçımız dahi farklılıkları ile birbirimizin yüzüne bakamaz hale gelmişken yetmiş iki millete aynı nazar ile bakmayı nasıl mümkün kılacağız?

Önümüzdeki hafta okullar açılacak ve nüfusumuzun yaklaşık yüzde 22’sini oluşturan ama geleceği-mizin yüzde yüzü olan çocuklarımız eğitim öğretime başlayacaklar. Bu topraklarda yaşanan ayıpla-rın, zulümlerin bir daha tekrarlanmaması için çocuklarımıza iyiyi, güzeli, sevgiyi, saygıyı, duygudaş-lığı, paylaşmayı, ortak akıl ve değerlerde buluşmayı anlatalım ve öğretelim.