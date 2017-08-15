Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri'ne 'Suriyeli' ayarı: Tarihi değiştirdik yine de terk etmiyorlar ilçeyi!

Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi her yıl 16 Ağustos da yapılan Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri’ni “geçen yıl yaklaşık 2 bin Suriyelinin katılmasını” gerekçe göstererek 14 ve 15 Ekim’e aldı. Hacıbektaş Belediye Meclisi’nde alınana kararda “İlçeye gelen kişilerin yerlerde yattıkları ve çevreyi pisletip zaman zamanda tahrip ettikleri” öne sürüldü.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, ilçeye gelen grupların “Dergah, Çilehane gibi bir çok alanda, sokak aralarında, vatandaşın kapı önlerinde, arsalarında, yattıklarını ve çevreyi kirlettiklerini” savunarak “Bunların tek söyledikleri biz Hacı Bektaş Veli’yi anma törenine geldik diyorlar. Biz anma törenlerini geriye aldık ama bazı federasyon ve dernekler o tarihi boşluk doldururcasına tören yapıyoruz diye ortaya çıktılar. Dolayısıyla da Suriyeliler ve diğer bazı gruplar burada anma etkinliği var, ha belediye yapmış ha başkası mantığı ile terk etmiyor ilçeyi” ifadelerini kullandı.

T24’e anma etkinlikleriyle alınan Belediye Meclisi kararını ve ilçedeki durumu değerlendiren Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Sokakta yatıyorlar, tuvaletlerini yerlere yapıyorlar”

“Biz şu anda törenleri, Ekim ayının ikinci cumartesi ve pazarına aldık. Yıl içerisinde cumartesi, pazarları buraya, bazen bin bazen de 3 bin kişi geliyorlar. Dolayısıyla o gelen kişiler çoğu zaman anma etkinliği tarihinde gelmiyor.

Yıllardır başka guruplarla Suriyeliler gelip sokaklarda yatıyorlar. Sokakları kirletiyorlar, evlerin bahçe duvarlarının diplerine giriyorlar, burada evlerin çoğu bahçeli duvar diplerinde yatıyorlar, tuvaletlerini yerlere yapıyorlar, dolayısıyla bunların tek söyledikleri biz Hacı Bektaş Veli’yi anma törenine geldik diyorlar. Biz anma törenlerini geriye aldık ama bazı federasyon ve dernekler o tarihi boşluk doldururcasına aynı tarihte 16 Ağustos’ta biz tören yapıyoruz diye ortaya çıktılar. Dolayısıyla da Suriyeliler ve diğer bazı gruplar burada anma etkinliği var, ha belediye yapmış ha başkası mantığı ile terk etmiyor ilçeyi.”

“Ziyareti yapın gidin ya da otelde kalın diyoruz bunu yapmıyorlar”

“Biz ilan edip duruyoruz, vatandaşa zarar vermeyin buna hakkınız yoktur, ziyaretini yapın ya otelde kalın ya da ayrılır gider. Onu yapmıyorlar ve dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Ama bizim törenlerimi 16 Ağustos değil bundan sonra her ekim ayının ikinci cumartesi ve pazarı.”

“Antep’den, Güney’in ikliminden akın akın biraya geliyorlar ama Ürgüp’e gitmiyorlar”

“(Ziyaretçi profili çok değişti sorusuna) Sebebi bu işte; Antep’ten çıkıp akın akın geliyorlar, vakit geçiriyorlar burada, kendi yaşam biçimlerini burada yaşamaya çalışıyorlar, havalar da serin diye. Şimdi mesela Güneydoğu’nun ya da Güney’in sıcak ikliminden çıkıp buraya geliyor. Ama bir Ürgüp’e gitmiyor, Avanos’a gitmiyor. Niye burayı farklı bir gözle görüyorlar, niye kimse ses çıkartmaz diye.”

“Belinde silahı olan bıçağı olan var, vatandaş da sesini çıkaramıyor”

“Şu anda bizim işimiz bu, zabıta vasıtasıyla sürekli ikaz ediyoruz, köşe kapmaca oynanıyor. Bir yerden kalkıp başka yere giriyorlar. Vatandaş da korkudan kimin belinde silah var, kiminin cebinde bıçak var. Göstermelik olarak birbiriyle kavga edip bıçak çekiyorlar, bize kimse dokunmasın imajı yaratıyorlar.

(Türkiye’de kapıların kilitlenmediği yerdir Hacıbektaş sorusuna) Evet böyle bir yerken şimdi maalesef öyle değil.”

“Kiraz festivali yapmıyoruz, festival değil”

“Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri kültürünü, sanatını, kendi geleneklerimizi ortaya koyduğumuz anma etkinliğidir, festival değildir. Eğlence değildir. Biz kiraz festivali yapmıyoruz, incir festivali yapmıyoruz, biz anma etkinliği yapıyoruz. Hacı Bektaş Veli kimdir, ne yapmış, ne öğretmiş, Türkiye’nin birlik ve beraberliğinde ne gibi katkıları olmuş. Gelecek kuşaklara neleri öğütlemiş, bunları anlatıyoruz, resim sergileri açıyoruz, heykel sergileri açıyoruz ve tiyatrolar getiriyoruz.

Şimdi bütün bunları izlemeye gelecek olan insanlar o tarihlerde gelmiyor ya da çekinerek geliyor. Çünkü müzenin önünde sağda solda her tarafta bu söylediğim guruplar oraları babaların malı gibi kullanıyorlar. Polis te bir şey yapamıyor, bizim zabıtayı dinledikleri yok.”

“Hacı Beştaş halkının yüzde 90’nın evinde olmayan araçlarla geliyorlar”

“Kendi bahçesinin dibine, arazisine gelmiş yerleşmiş adamı ihbar edemiyor vatandaş, ihbar etmeyince polis ses çıkarmıyor, ses çıkaramıyor daha doğrusu, zabıtanın hiçbir yetkisi yok. Ceza yazamıyor. Aracını kontrol edemiyor. Hepsinin altında bizim hacı Beştaş halkının yüzde 90’nın evinde olmayan araçlarla geliyorlar, o kadar modern araçlarla geliyorlar.

Bizim amacımız Hacı Bektaş Veli’yi kültürel ve sanat açısından anmak. Hacı Bektaş Veli’nin tanıtılmaya ihtiyacı yok vatandaş biliyor onu derinlemesine felsefesini ortaya koymak istiyoruz.”