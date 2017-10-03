Hacı Bektaş Veli anma programı 13-15 Ekim'de

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de 13- 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek \'54\'üncü Ulusal, 28\'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri\' programı belirlendi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, törenlerin bu yıldan itibaren 13- 15 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacağını söyledi. Hacıbektaş Belediye Başkanı Selmanpakoğlu, havaların daha serin olduğu Ekim ayında törenlerin yapılması konusunda Belediye Meclisi\'nden de karar çıkardıklarını söyledi. Bugüne dek, 16 Ağustos tarihinin törenlerin başlangıç tarihi olarak belirlenmesinin altında Hacı Bektaş Veli müzesinin açılış tarihi olmasının prensip alındığını ancak törenlerin Ekim ayında yapılmasının önünde de herhangi bir engel görmediklerini dile getiren Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Ağustos ayında yapılan törenlerde ister istemez güvenlik sorunlarının da yaşandığını, törenlerin ekim ayında yapılmasıyla birlikte bu sorunların da daha alt düzeye inmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Törenlerin bu yıl ilk kez Ekim ayında yapılmasının deneneceğini, beklentilerin yerine gelmesiyle birlikte bundan sonraki yıllarda da ekim ayında yapılacağını da bildiren Hacıbektaş Belediye Başkanı Selmanpakoğlu, törenlere katkı verecek tüm kurum ve kuruluşlara, STK’lara da teşekkür etti.



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