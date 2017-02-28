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Hacı Bektaş Vakfı: Kurtulmuş’un açıklaması seçim hamlesi, Aleviler olarak çok ciddiye almıyoruz

“Bize göre hükümet Aleviler için bir şey yapmak istiyorsa..."

28 Şubat 2017 21:55

Hülya Karabağlı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un "21 Mart’ta Hz. Ali’nin doğum günü kutlamasının Ankara'da yapılacağını" ilişkin açıklamalarına Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Genel Başkanı Dr. Tuncer Baş'tan yanıt geldi

Baş, 15 yıldır hükümettee olan bir partinin bu yasaklamayı bugün fark etmiş olması ve bir şeyler yapacağını söylemesinin inandırıcı ve tatmin edici bulmadıklarını söyledi.

AKP ve yapılan Alevi açılımlarının sonuçları itibariyle boş çıktığına dikkat çeken Tuncer Baş, “Hükümet adına Numan Kurtulmuş’un yaptığı açıklamayı Aleviler olarak çok ciddiye almıyoruz” diye konuştu.

“Bize göre hükümet Aleviler için bir şey yapmak istiyorsa Alevilerin yurttaşlık hukuku çerçevesinde taleplerini dikkate almalıdır” sözleriyle zorunlu din dersi, Cem evlerinin statüsü gibi önemli talepleri hatırlatan Tuncer Baş şunları söyledi:

“Ama hükümet hala ısrarla bir referandum öncesinde bir seçim hamlesi olduğu apaçık görünen bir tutum içerisindedir. Bu hamlelerin Alevilerin dünyasında bir karşılığı yoktur."

“Daha önceki Alevi açılımları sonuçları itibariyle boş çıkmıştır”

 

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Genel Başkanı Dr. Tuncer Baş’ın hükümetten gelen son açıklamalara ilişkin T24’ün sorusuna değerlendirmesi şöyle.

Hükümet adına Numan Kurtulmuş’un yaptığı açıklamayı Aleviler olarak çok ciddiye almıyoruz. 15 yıldır hükümette olan bir partinin bir yasaklamayı bugün fark etmiş olması ve bu konuda bir şeyler yapacağını söylemesi inandırıcı ve tatmin edici değildir. Kaldı ki daha öncede yapılan Alevi açılımları da sonuçları itibariyle boş çıkmıştır.

"Bir şey yapmak istiyorsa..."

Çalıştayları sürecinde çalıştayı yürüten bakana ve koordine eden kişiye Aleviler adına gerekli taleplerimizi bir rapor çerçevesinde sunmuştuk. 21 Martta Kürt halkıyla Nevrozu kutlayan hükümet bu yılda Alevilerle Hz. Ali’nin doğumun günün kutlamayı planladığını açıklıyor. Bize göre hükümet Aleviler için bir şey yapmak istiyorsa Alevilerin yurttaşlık hukuku çerçevesinde taleplerini dikkate almalıdır. Örneğin; Cem evlerini ibadethane olarak yasal statüye kavuşturulması konusunda çalışmalar yapabilirler. Zorunlu din derslerini kaldırarak Alevi çocuklar üzerindeki psikolojik işkenceye ve asimilasyona son verebilirler ve bunları yapmak için hazır bekleyen AHİM kararlarını uygulamaları yeterlidir.

"Adım atmak yerine müdahil olma yolunu seçiyorlar"

Hükümet tüm bu somut konularda adım atmak yerine Alevilerin inanç dünyasına müdahil olma yolunu seçmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi laik bir devletin temek görevi yurttaşlarını inanç ve ritüellerine müdahil olmak ve onları tanımlamak değildir. Kaldı ki bizim bu isteklerimiz sadece Aleviler için değildir. Bizim taleplerimiz tüm inanç gurupları, etnik guruplar ve de bütün toplum kesimleri içindir. Laik ve demokratik bir devletin yapması gereken en temel şey yurttaşlarının yurttaşlık hukukundan doğan haklarını vermek olmalıdır. Ama hükümet hala ısrarla bir referandum öncesinde bir seçim hamlesi olduğu apaçık görünen bir tutum içerisindedir. Bu hamlelerin Alevilerin dünyasında bir karşılığı yoktur.

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