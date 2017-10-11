Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri'nin programı belli oldu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR’de, 13-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek \'54. Ulusal, 28. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri\'nin programı belirlendi. Etkinliklere, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da katılacağı belirtildi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Çilehane\'de bulunan Kemal Kılçdaroğlu Kültür Merkezi\'nde 14 Ekim\'de yapılacak törenlere Kültür Bakanı Kurtulmuş ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun katılmasını beklediklerini söyledi. Selmanpakoğlu, \"Etkinliklere İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Tahiriyan Ferd’in de katılacağı bildirildi\'\' dedi.



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