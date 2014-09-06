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Hacı adaylarına Osmanlı usulü atlı-develi uğurlama

Üsküdar Belediyesi hacı adaylarını Üsküdar Meydanı'ndan Harem'e kadar develerle yapılan yürüyüşle uğurladı

06 Eylül 2014 02:24

Üsküdar Belediyesi düzenlediği "Surre Alayı" etkinliği kapsamında hacı adayları Üsküdar Meydanı'ndan sahil yolu boyunca Harem'e kadar at ve develerle yapılan yürüyüşle uğurlandı.

Osmanlı geleneği olan ve hacı adaylarını uğurlamak için düzenlenen "Surre Alayı" etkinliğini yeniden Üsküdar Belediyesi tarafından canlandırıldı.

Etkinlik için sabah saatlerinden itibaren 33 yeniçeri, hafızlar ve mehterandan oluşan 120 kişilik Surre Alayı ekibi kıyafetleriyle Üsküdar Meydanı’na geldi. Yürüyüş için Antalya ’dan getirilen 8 deve, 4 at da yürüyüş için süslendi.

Mihrimah Sultan Camii’nde Cuma namazının kılınmasının ardından vatandaşlara etli pilav ve ayran dağıtılmasıyla etkinlik başladı. İstanbullular mehteranın söylediği marşlar eşliğinde yemeğini yedi. Bu sırada meydanda bulunan 3. Ahmet Çeşmesi’nin musluklarından akan bal şerbeti de konuklara ikram edildi.


Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “İşte bugün burada Üsküdar’dan Harem’e inen ‘Surre-i Humayun’ yolculuğunu başlatıyoruz. 99 yıl aradan sonra bu yolculuğu yapıyoruz” dedi.

Yürüyüş nedeniyle Üsküdar’dan Harem yönüne doğru sahil yolu iki saat boyunca araç trafiğine kapatıldı. İki saat süren yürüyüşün “Surre Alay”ı Harem’e ulaştı.

Öte yandan etkinlik kapsamında Üsküdar Belediye binası önünde “Surre Alay”ını anlatan resim sergisi açıldı.

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