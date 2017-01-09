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Hacı adayları için son tarih 31 Ocak

Geçen yıllardan yaklaşık 1 milyon 300 bin hacı adayı sırada bekliyor

09 Ocak 2017 15:08

Hac görevini yerine getirmek için geçen yıllarda kayıt yaptıran 1 milyon 300 bine yakın adayı, 31 Ocak tarihine kadar kayıtlarını yenilemezse başvuruları geçersiz sayılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı yönetmeliğe göre, Hacca gitmek isteyenlerin ön başvuruları 6 Ocak’ta sona erdi.

DHA'nın haberine göre, Avcılar Müftüsü Ömer Erden, bu kutsal görevini yerine getirmek isteyenlerin müftülükler veya internet ortamında başvurularını yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Geçen yıllardan yaklaşık 1 milyon 300 bin hacı adayı sırada bekliyor. Bunların da bugünden yani 9 Ocak’tan itibaren 31 Ocak’a kadar kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Bu uygulamaya çeşitli nedenlerle başvuruldu. Örneğin bazen evladı gelip babasını yazdırıyor. Kurada çıkan baba çok nadir de olsa 'Bu yıl gidecek durumda değildim’ diyebiliyor veya hacı adayı vefat etmiş oluyor. MERNİS üzerinden bize bilgi gelmediği, yakınları başvurmadığı için sırada bekliyor görünüyor. Kayıt yenilemeyle bu gibi durumların önüne geçilecek."

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Hac adaylarıson tarih 31 Ocakbaşvuru

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