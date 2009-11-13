Hacı adayları domuz gribini önemsemiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı bütün açıklamalara rağmen, ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacı adayları aşı olmadığı gibi, maske de takmıyor. İstanbul’da ise dokuz kişi yoğun bakımda tedavi görüyor.



Hac görevini yerine getirmek üzere dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen hacı adayları, domuz gribine (H1N1) meydan okuyan bir atmosfer içinde ibadetini yerine getiriyor. Çünkü, hacı adayları ne aşı oluyor ne de maske takıyor. Hacı adaylarının yoğun olduğu Mekke’deki Diyanet Hastanesi’ne bugüne kadar hiç Domuz gribi vakası gelmedi. Ancak, kutsal topraklarda görev yapan yaklaşık 700 sağlık personeline yapılmak üzere beklenen aşılar da henüz Türkiye’den Mekke’ye ulaştırılamadı. Salı günü ‘Türkiye’den Domuz gribi aşısı geldi’ diye havaalanına giden Diyanet’in sağlık görevlileri, kolileri açınca aşı yerine, hastalığın tedavisinde kullanılan “Tamiflu” adlı ilaçla karşılaştı. Hacdan Sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fikret Karaman, aşı konusunda iki ülke sağlık bakanları arasında yazışmalar yapıldığını, Riyad Büyükelçiliği’nin Türkiye’den gelecek aşıların intikaline ilişkin bilgi istediğini aktardı.

Suudi Arabistan hükümeti, domuz gribine yakalanan hacı adaylarının sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Hasta hacı adayları, Arafat’a ambulans ya da helikopterle götürülüp hacı olacaklar. Hastalığa karşı 11 milyon adet aşı getiren Suudi Arabistan, sadece Sağlık Bakanlığı çalışanları ve hac organizasyonunda görev alan memurlara aşı yapacak. Arabistanlı yetkililer, bugüne kadar 62 kişinin öldüğünü söyledi.



Gençlere kolay bulaşıyor ama yaşlıları öldürüyor



Domuz gribinden etkilenen ilk ülke olan Meksika’da yapılan araştırmaya göre gençler, yaşlılara göre daha büyük risk altında. Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı araştırmada, nisan sonu ve temmuz sonundaki dönemde grip belirtileri gösteren ve sağlık kuruluşlarına başvuran 63 bin 479 kişinin dosyasını inceledi. 10-39 yaş aralığındaki insanların, bağışıklık gösteren yaşlılılara göre daha kolay virüs kaptıkları görüldü. Ancak ölümlerin daha ziyade yaşlılar arasında görüldüğü de tespit edildi. 60-69 yaşındaki hastalarda domuz gribinden ölüm oranı yüzde 5.7 iken, bu oran 20-29 yaşındakilerde 0.9’a çıktı. The Lancet Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre, virüs 1918 İspanyol gribi gibi öldürücü değil.