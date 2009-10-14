Hacı adayları 'aşıda domuz vardır' korkusuna kapıldı

Hacı adayları 'Aşıda domuz vardır' korkusuna kapılınca Din İşleri açıklama yaptı: Hayır yok, üstelik sonunda ölüm varsa domuz eti bile caizdir.







Sağlık Bakanlığı’nın domuz aşısı gribi konusunda hacı adaylarına öncelik vereceğini açıklaması, hacı adaylarında ‘domuz gribi aşısı da domuz gibi haramdır’ söylentisine neden oldu. Bunun üzerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza Aktan, domuz ile domuz gribi virüsü arasında hiçbir ilişki olmadığını belirterek, “Olsa bile sonunda ölüm tehlikesi varsa domuz etini yemek bile caizdir” diye açıklama yaptı.

Basında son günlerde ‘domuz gribi aşısında domuzun genetik materyalleri bulunduğuna’ ilişkin bazı haberler çıktı. Karşıt görüşteki bilim adamları bu iddiayı yalanlarken hacı adaylarının da domuz gribi aşısı ve domuz arasında bağlantı kurması üzerine Diyanet yetkilileri dün açıklama yapma ihtiyacı duydu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza Aktan, gerek insanlar gerekse domuzlar üzerinde etkili olan virüse ‘domuz gribi’ adı verildiğini ancak domuzun bedensel yapısıyla virüs arasında hiçbir ilgi ve benzerlik bulunmadığını ifade etti. Domuz gribinin önlenmesi için zayıflatılmış virüsün vücuda verildiğini anlatan Aktan, böylece vücudun bu mikroba savunma mekanizması geliştirmesinin sağlandığını söyledi. Domuz ile virüs arasında bir ilişki olmadığını tekrarlayan Aktan, “Olsa bile sonunda ölüm tehlikesi varsa domuz etini yemek bile caizdir. Sağlık söz konusu olduğunda eğer başka çare yoksa domuz ya da başka bir adla anılmasının hiçbir önemi yok. Hastalığa önlem olarak aşıya mecburuz. Dolayısıyla bunun problem olmaması gerekir” diye konuştu.

Vatandaşın zihninde ‘domuz’ adı nedeniyle bir tedirginlik olduğunu belirten Aktan, bunun da meseleyi iyi kavrayamamaktan kaynaklandığını urguladı. Aktan, “Nasıl grip aşısı oluyorsak, domuz gribi için yaptırdığımız aşı da aynı” dedi.





‘Domuz değil, mikrop’



Domuz gribi aşısı ile domuz arasında bağlantı olmadığını savunan bilim adamlarından, İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy da “Bilim dünyasında böyle bir tartışma yok. Bir mikroptan, onun genetik yapısından bahsediyoruz, domuzun değil. O virüsün domuz kökenli olması domuzun bileşenlerini içermesi demek değil ki haram olsun” dedi.