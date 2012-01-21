Hacettepe'ye 250 adet organik biber gazı!

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'Güvenlik öğrenciyle karşı karşıya geliyor'

Valilikten izin

Radikal gazetesinin haberine göre, eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Uğur Erdener’in geçen yıl kampüsteki özel güvenlik görevlilerinin öğrencilere karşı kullanması için aldırdığı bibergazı, kalkan ve gaz maskesi izninin belgesi de ortaya çıktı. Eski Rektör Erdener, Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı dilekçede “Kampüste sık sık meydana gelen siyasi olayları engellemekle yükümlü 148 özel güvenlik görevlisinin öğrencilerle karşı karşıya gelen özel güvenlik görevlileri için kask, kalkan, biber gazı ve maske temini konusunda gerekli izinin verilmesini rica ederim” diyor.Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu da "insan sağlığına zararsız, tamamen doğal biber konsantresi içeren kırmızı biber gazı" izni veriyor.Hacettepe Üniversitesi’ne yaklaşık bir buçuk ay önce atanan yeni rektör Murat Tuncer, üniversitedeki anti-demokratik uygulamalara son vermek için öğrencilerle bir araya gelmişti. Geçen yıl açılan soruşturmalar iptal edilmiş, yeni rektör bundan sonra da eylem ve etkinliklerden öğrencilere soruşturma açılmayacağını, afiş asmanın ve bildiri dağıtmanın serbest olduğunu söylemişti. Rektör Tuncer’in üniversitede başlattığı değişiklikler bir de trajik bir durumu ortaya çıkarmıştı. Geçen yıl eski rektör Prof.Dr. Uğur Erdener, "güvenlik" gerekçesi adı altında üniversiteye gaz bombası, kalkan ve gaz maskesi aldırmıştı. Eski rektör, biber gazı alabilmek için de Ankara Valiliği’nden izin istemişti.Radikal gazetesinin duyurduğu bu haberin ardından yeni rektör Murat Tuncer, üniversite internet sitesine "Üniversitemizin İptal Edilen Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi" başlığıyla koyduğu duyuruda konuyla ilgili tüm ayrıntılara belgelerle yer verdi. Buna göre geçen yıl Hacettepe’ye 250 biber gazı, 200 gaz maskesi ve 100 kalkan alındı.Eski Rektör Prof.Dr. Uğur Erdener’in üniversiteye biber gazı için Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne yazdığı izin dilekçesinde şöyle deniyor:“Üniversitemiz Beytepe Kampüsü’nde 9 fakülte, 7 enstitü ve 4 yüksekokulda yaklaşık 25 bin öğrenci ile 4500 civarında akademik ve idari personel bulunmaktadır. Kampüste sık sık meydana gelen siyasi olayların engellenmesi, üç vardiya olarak görev yapan 143 özel güvenlik görevlisi ile yürütülmektedir. Zaman zaman öğrencilerle karşı karşıya gelen özel güvenlik görevlileri için kask, kalkan, biber gazı ve maske temini konusunda izin verilmesini rica ederim.”Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu’ndan gelen izin kararında ise 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a atıf yapılarak Hacettepe Üniversitesi’ne şu yanıt veriliyor:“Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nde görevli özel güvenlik personeli tarafından, canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan ve insan sağlığına zararsız, tamamen doğal biber konsantresi içeren, yasal izinleri alınmış olan ve faturalı olarak alınması kaydıyla kırmızı biber gazı kullanılmasının uygun görülmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.”