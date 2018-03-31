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Spor

Hacettepespor - Kahramanmaraşspor:  4 - 3

Ercan ATA / Ankara,(DHA) -  STAT: Ankara 19 Mayıs HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Serdar İla (xx), Hakan Betaş (xx)  HACETTEPESPOR: Übeyd Adıyaman (xx) - Berat Aydoğdu(xx), Aytaç Öden (xx) (Dk

31 Mart 2018 21:49

Ercan ATA / Ankara,(DHA) - 

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Serdar İla (xx), Hakan Betaş (xx) 
HACETTEPESPOR: Übeyd Adıyaman (xx) - Berat Aydoğdu(xx), Aytaç Öden (xx) (Dk. 46 Rahmi Can Karadaş xxx), Fethi Özer (xxx), Orhan Evci (xx) (Dk. 89 Berat Ayberk Özdemir), Soner Dikmen (xxx), Mahmut Bilir (xxx), Alaaddin Okumuş (xxx), Serdarcan Eralp (xxx), Kadir Ari (xx) (Dk. 46 Mehmet Tuğrul Başkan xxx), Noyan Öz (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut Balkan (xx)- Ramiz Ok (xx), Ramazan Kahya (xxx), Cemal İşleyen (xx), Ethem Ercan Pülgir (xx), Emin Aladağ (xx) (Dk. 90 Hakan Koçaslan), Aytürk Halil Hocaoğlu (xx) (Dk. 70 Evren Kilarcı xx), Eser Akbaş (xx), Burak Saban (xxx), Devrim Taşkaya (xx) (Dk. 75 Serbay Yağız xx), Ramazan Zorlu (xxx)
GOLLER: Dk.18 Serdarcan Eralp, Dk.65 Noyan Öz, Dk.80 Soner Dikmen, Dk.90 Rahmi Can Karadaş (Hacettepespor) - Dk.4 Ramazan Zorlu, Dk.14 Aytaç Öden (k.k), Dk.76 Ramazan Kahya (Kahramanmaraşspor) 
SARI KARTLAR: Orhan Evci, Noyan Öz (Hacettepespor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Ethem Ercan Pülgir (Kahramanmaraşspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Hacettepespor, sahasında Kahramanmaraşspor\'u 4-3 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18\'inci dakikada Serdarcan, 65\'inci dakikada Noyan, 80\'inci dakikada Soner ve 90\'ıncı dakikada Rahmi atarken, konuk takımın karşılaşmadaki gollerini ise 4\'üncü dakikada Ramazan Zorlu, 14\'üncü dakikada Aytaç (k.k) ve 76\'ncı dakikada Ramazan Kahya kaydetti. 
Bu sonucun ardından Hacettepespor puanını 50\'ye yükselterek zirve takibini devam ettirirken, Kahramanmaraşspor ise 34 puanda kaldı.

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