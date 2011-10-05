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Hacettepe'de TBMM Başkanı Çiçek'e protestolu karşılama

Hacettepe Üniversitesi'nin, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in katıldığı yeni akademik yılı açılış töreninde protesto gösterisi yapmak isteyen Öğrenci

05 Ekim 2011 03:00

T24 - Hacettepe Üniversitesi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek’in katıldığı yeni akademik yılı açılış töreninde protesto gösterisi yapmak isteyen Öğrenci Kollektifi üyesi bir grup öğrenci, salona alınmadı. Salona girmek isteyen öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede çıkarken, etkinlik öncesinde salona giren 3 öğrenci ise güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı.



Hacettepe Üniversitesi'nin Sıhhıye Merkez Kampusü’nde gerçekleştirilen yeni akademik yılı açılış törenini protesto etmek isteyen Öğrenci Kollektifi üyesi bir grup öğrenci, etkinliğin yapıldığı salona 2 ayrı kapıdan girmek istedi. Ancak eylemci öğrenciler, güvenlik güçlerince salona alınmadı. Salona etkinlik öncesinde giren 3 öğrenci ise güvenlik görevlileri tarafından farkedilerek yaka paça dışarı çıkarıldı. Salona girmek isteyen öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında bir süre arbede yaşandı. Zaman zaman tekme tokatlı kavganın yaşandığı olaylar sırasında bir öğrenci ise kısa süreli baygınlık geçirdi.


Öğrenci Kollektifi üyesi öğrencilerin, törene katılan TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in yanısıra, Ankara’da çıkan Hopa olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 2’si tutuklu toplam 5 öğrenciye 'terör örgütü üyesi olmak, kamu malına zarar vermek' suçlarından idari soruşturma açan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Uğur Erdener’i protesto etmek istedikleri öğrenildi. Salona giremeyen öğrenciler, yaşanan bu durumu protesto eden bir skeç de sergiledi.


Kısa gösterinin ardından 'Üniversiteyi, ülkeyi, sokağı özgür bırak' sloganı atan öğrenciler, güvenlik görevlilerini ve etkinliğin yapıldığı Kültür Merkezi binasını yumurta yağmuruna tuttu. Grup üyeleri, yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.


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