'Hacettepe'de öğrenciler ve akademisyenler fişlendi'

Hacettepe Üniversitesi’nde özel güvenlik şirketi, Rektörlük ve polis iş birliğiyle öğrenci ve akademisyenlerin fişlendiği iddia ediliyor. Üniversitede özel güvenlik elemanı olarak çalışırken “ideolojik öğrencilerle görüşme” gerekçesiyle işten atılan Burak Hoşgül, öğrencilerin kampüs içerisinde nasıl fişlendiğini, öğrenci bilgilerinin Rektörlüğün bilgisi dahilinde nasıl polise bildirildiğini anlattı. Evrensel’den Berivan Balkay’ın haberine göre, özel güvenlik çalışanlarına dağıtılan “Üniversitede faaliyet gösteren sol gruplar” adı altındaki belgede, KESK’e bağlı Eğitim Sen’in ismi de yer alıyor. Hoşgül, özel güvenlik elemanlarının fişleme karşılığında gündüz vardiyasına alındıklarını söyledi. Rektör Murat Tuncer ise iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

Öğrencilere numara vermişler

Hoşgül, aralarında “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde Faaliyet Gösteren Sol Gruplar ve Sürekli Yayınları” adlı bir belgenin de olduğu çok sayıda dosyanın özel güvenlik elemanlarına dağıtıldığını belirtti. Söz konusu belgede aralarında sendika, dernek ve siyasi partilerin isimleri sıralanıyor ve yanlarında söz konusu kurumlarla ilişkilendirilen gazete ve dergilerin isimleri yazılıyor. Belgede öğrenciler yakın oldukları iddia edilen politik gruba göre sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırmaların içinde de öğrenciler hakkında, polis fezlekesi ve kapatılan özel yetkili mahkeme (ÖYM) dosyalarında görmeye alıştığımız şekilde “Bir numara”, “İki numara”, “Üç numara” gibi tanımlar yapılıyor.

Fotoğrafları rektörlük mü verdi?

2012 yılında hazırlanan ve 2013 yılının kasım ayında “GüvenlikMerkez” adlı bir bilgisayarda son hali verilen belgede, öğrencilerin fotoğrafları da yer alıyor. Fotoğrafların bir kısmı eylemlerde çekilmiş fotoğraflar. Ancak bazı öğrencilerin fotoğrafları, öğrenci işlerindeki dosyalarından çekilmiş olması, Rektörlüğün durumdan haberdar olduğu iddiasını doğruluyor. Fotoğrafların tamamına yakınında tarih olarak 2012 kasım ayının yazması dikkat çekiyor.

Bazı öğrencilerin fotoğrafları ise Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden alınmış. En ilgi çekeni ise üç öğrencinin bir arada olduğu bir fotoğrafta, her öğrenciye oklarla “bir”, “iki”, “üç” şeklinde numara verilmiş olması.

Hacettepe Üniversitesinde muhalif öğrencilerle arası iyi olduğu için işten atıldığını belirten Burak Hoşgül, öğrencilerin özel güvenlik şirketinde görevli amirler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının bilgisi dahilinde fişlendiklerini iddia etti. Amirler tarafından düzenli olarak polise bilgi verildiğini ifade eden Hoşgül, amirlerin talimatıyla güvenlik elemanlarına öğrenciler hakkında tutanak tutturulduğunu belirtti. Hoşgül, çalışanların “Vardiyalarının gündüze alınması” ya da “Vardiyalarının sabit kalması” vaadiyle tutanak tutmaya ikna edildiklerini söyledi. Toplanan bilgilerin emniyete verildiğini iddia eden Hoşgül, “Güvenlik Merkezinde dosyalar var. Bir ara, yeni gelen güvenlikçilere K Salonu’nda projeksiyon ile bu dosyayı gösterip, tek tek öğrencileri tanıtacaklardı. Ama sonrasında hem güvenlikçilerden birisi suç duyurusunda bulunur diye korktular, hem de yasal olmadığını düşünüp vazgeçtiler” dedi. Rektör Murat Tuncer ise iddialara ilişkin yanıt vermedi

Belgede dikkat çeken bir nokta ise Eğitim Sen’in de listeye alınması. “EĞİTİMSENLİLER” adlı başka bir belgede ise aralarında profesörler ve bölüm başkanlarının da bulunduğu akademisyenlerin isim ve fotoğrafları yer alıyor. Akademisyenlerin fotoğrafları da sosyal paylaşım sitelerinden toplanmış. İddiaları gündeme getiren Burak Hoşgül, özellikle öğrencilerle arası iyi olan akademisyenlerin kampüs içerisinde takibe alındıklarını, bilgilerinin polisle paylaşıldığını belirtiyor.