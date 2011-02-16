-HACETTEPE'DE ''DÖNERLİ'' EYLEM ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Türk Sağlık-Sen, üniversite hastanelerindeki döner sermaye ödemeleriyle ilgili sorunları, döner ekmekle protesto etti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yemekhanesi önünde toplanan Türk Sağlık-Sen üyeleri, sloganlar atarak, döner sermaye ödemeleriyle ilgili tepkilerini dile getirdiler. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, burada yaptığı konuşmada, üniversite hastanelerinde, 30 Ocaktan itibaren tam gün uygulamasına geçildiğini hatırlatarak, üniversite hastanelerinde çalışanlara döner sermaye ödemelerinde sıkıntılar yaşandığını savundu. YÖK'ün bununla ilgili yönetmeliği yayınlamaması nedeniyle, bazı üniversite hastanelerinde çalışanların döner sermayelerinin eksik yatırıldığını kaydeden Kahveci, bu süre zarfında bazı üniversite hastanelerinde sadece 15 günlük bir ödeme yapıldığını, Hacettepe Üniversitesinin de bunlardan biri olduğunu savundu. Kahveci, ''Ödenmeyen döner sermaye kısmının 16 Martta ödenebileceği gibi muğlak ifadelerle çalışanlar oyalanmaktadır. Ayrıca yönetmelik bu tarihe kadar yayınlanmazsa da nasıl ödeme yapılacağı açıklanmamıştır'' diye konuştu. YÖK'ün bu tavrının üniversite hastanelerinde çalışanların geçim sıkıntısı çekmesine neden olacağını ileri süren Kahveci, ''YÖK bu konuda üzerine düşeni bir an önce yapmalı ve yönetmeliği yayınlayarak üniversite hastanelerinde çalışan personelin mağduriyetinin giderilmesini sağlamalıdır'' dedi. Tam Gün Yasası yürürlükte olduğu için böyle bir yönetmeliğin beklenmesine gerek olmadığını ifade eden Kahveci, mağduriyetlerin yaşandığı üniversite hastanelerinin bu tavırlarından vazgeçmeleri çağrısında bulundu. Çalışanlardan damga vergisi alınmasına ilişkin uygulamanın da Torba Yasa'nın kabul edilmesiyle kalktığını hatırlatan Kahveci, Hacettepe Üniversitesinde damga vergisi için kesilen 130 TL'nin bir an önce geri verilmesini istedi. Kahveci, üniversite hastanelerini mali krizden kurtarmak için acil önlemler alınması, bunun için de genel bütçeden yardım yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Kahveci, konuşmasının ardından, sloganlar eşliğinde tezgahta getirilen döneri kesti. Daha sonra, eyleme katılanlara döner ekmek ve ayran dağıtıldı.