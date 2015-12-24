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Hacettepe Üniversitesi'nde gerginlik devam ediyor

Arkadaşlarının saldırıya uğramasını protesto eden öğrenciler de saldırıya uğradı

24 Aralık 2015 22:21

Hacettepe Üniversitesi'nde dün A.A. isimli bir öğrencinin bıçaklandığı saldırıyı protesto eden öğrenciler de saldırıya uğradı. Arkadaşlarının yaralanmasını protesto eden öğrenciler yeniden saldırıya uğrarken, kampüse giren polis birçok kişiyi gözaltına aldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Hacettepe Üniversitesi’ndeki gerilim, bugün yaşanan olaylarla daha da büyüdü. Beytepe kampüsünde Hacettepe Demokrat Sosyal Hizmet Öğrencileri Topluluğu üyesi A.A. dün bıçaklı saldırıya uğradı. Burnu kırılan ve bıçaklanan A.A hastanede tedavi altına alındı. Olayda, iki öğrenci daha yaralandı.

 

"Afişler yırtıldı, üzerine '3 hilal' çizildi"

 

Şebnem Yurtman ve Özgecan Aslan’ın resimlerinin bulunduğu kadınlar duvarına da zarar veren grup, Berkin Elvan’ın resimlerini karalayıp, duvara üç hilal çizerek, yazılamalar yaptı. Saldırıya uğrayan öğrenciler olaydan, afişlerinin üzerine "3 hilal" çizilmiş olması sebebiyle Ülkü Ocakları'nı sorumlu tuttu.

Olayları protesto amacıyla bugün Hacettepe Üniversitesi’nde toplanan öğrenciler sloganlar atarak yurtlar bölgesine yürüdü. Ancak yurttan bazı öğrenciler protestocu gruba soda şişeleri attı. Ardından yurttan çıkan bazı kişiler, yürüyüş yapan öğrencilerle kavga etti. Okula giren çevik kuvvet ekipleri de öğrencilere tazyikli su, gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Polis müdahalesi sonrası çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

 

"Üniversite yönetimi ellerinde bıçak ve çivili sopalarla gezen güruha müsamaha gösteriyor"

 

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar, yaptığı yazılı açıklamada, “Bir süredir duvarlarda ‘özel harekat burada’ gibi yazıların görüldüğü Hacettepe Üniversitesi’nde bugün üniversite yönetiminin göz yumması ve polis ile işbirliği halinde öğrencilere saldırı düzenlenmiştir. Üniversite yönetimi ellerinde bıçak ve çivili sopalarla gezen bu güruha müsamaha göstermekte ve herhangi bir yaptırımda bulunmamaktadır” iddiasında bulundu ve ekledi:

“Emek Gençliği üyeleri kampüs çıkışında çok sayıda otomobilden inen faşist ve milliyetçi çete mensuplarının saldırısına uğramış, darp edilmiştir. Bu saldırıda çivili sopa ve sallama diye tabir edilen bıçaklarla 4 Emek Gençliği üyesi yaralanmıştır.”

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