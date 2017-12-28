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Hacettepe Üniversitesi'nde 'FETÖ' operasyonu; 23 gözaltı kararı

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı

28 Aralık 2017 13:09

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sürdürülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında,  4'ü faal çalışan, Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 7 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Ankara merkezli Malatya, Ordu, Konya, Tekirdağ, Aksaray ve Bursa'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda, Ankara'da ikisi halen doktor olarak görev yapan 3, diğer illerde ise 4 olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 şüphelinin öğretim üyesi ve personel olduğu, 4'ünün halen çalıştığı, diğerlerinin ise ihraç edildikleri öğrenildi.

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